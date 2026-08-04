U frižideru i kadi pronašli 30 trulih leševa životinja: Podignuta optužnica

Opštinsko državno tužilaštvo u Rijeci podiglo je optužnicu protiv 77-godišnje hrvatske državljanke koju tereti za čak 47 krivičnih djela ubijanja ili mučenja životinja.

Optužnica je podnesena Opštinskom sudu u Rijeci, a tužilaštvo je zatražilo i produženje istražnog zatvora zbog opasnosti od bjekstva, kao i mogućnosti ponavljanja krivičnog djela.

Riječ je o slučaju koji je u maju ove godine potresao hrvatsku javnost, nakon što je na usamljenom imanju na području Vele Učke pronađeno 47 živih pasa i oko 30 leševa životinja.

Prema navodima optužnice, 77-godišnjakinja je od 2022. godine pa sve do 9. maja 2026, zajedno sa partnerom koji je u međuvremenu preminuo, držala pse različitih rasa u izrazito lošim uslovima. Tereti se da im nije obezbjeđivala dovoljno hrane i vode, ograničavala im je kretanje, te ih držala u zatvorenim i nehigijenskim prostorijama bez odgovarajuće veterinarske njege.

Posljedice su, navodi tužilaštvo, bile teške. Životinje su bile izgladnjele, pothranjene, pune rana i ozbiljno narušenog zdravstvenog stanja. Slučaj je otkriven nekoliko dana nakon saobraćajne nesreće u kojoj je poginuo partner optužene, sa kojim je živjela na imanju. Dolaskom policije na adresu otvorena je istraga koja je ubrzo otkrila razmjere zlostavljanja životinja.

Preko prozora predala 47 živih pasa

Veterinari iz Veterinarske ambulante Crikvenica, koji su prvi stigli na teren, ispričali su kako ih žena u početku nije željela pustiti u kuću, tvrdeći da brine o tek dvadesetak pasa.

"Došli smo na poziv komunalnog redara. Na naš nagovor, u konačnici nam je preko prozora, jednog po jednog, predala 47 živih i dva mrtva psa", ispričali su veterinari Mladen Milić, Magdalena Milić i Luka Kovačević.

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Nakon što su životinje zbrinute, veterinari su pozvali kolegu Nenada Skorupana kako bi pomogao u njihovom prevozu. Međutim, pravi razmjeri slučaja otkriveni su tek sljedećeg dana, kada ih je 77-godišnjakinja ponovo kontaktirala i rekla da se u kući nalaze još mačke, ali i uginule životinje.

"U škrinji pored kuće, u frižideru, ormarima i kadi pronašli smo oko 30 trulih leševa nagriženih crvima. Stanje unutrašnjosti kuće ne može se opisati. Prljavština, vrećice sa izmetom po podu i ormarima... Smrad koji se uvukao u prostorije i danas nam je u nosu. Ne možemo da vjerujemo da su ondje godinama živjele sve te nesretne životinje, a kamoli ljudi", rekli su tada potreseni veterinari.

Istragom je takođe utvrđeno da optužena i njen pokojni partner nisu prvi put bili pod lupom nadležnih službi. Još prije devet godina živjeli su na području Kostrene, gdje su, prema ranijim saznanjima, takođe držali veći broj pasa u neprimjerenim i nehumanim uslovima prenosi Večernji.hr.