Crna Gora ponovo šalje predstavnika na proslavu zločinačke Oluje

Crna Gora će ponovo ove godine učestvovati u obilježavanju zločinačke hrvatske akcije "Oluja" u Kinu slanjem u Knin otpravnika poslova iz crnogorske Ambasade u Zagrebu.

Da će otpravnik poslova Ambasade Crne Gore u Hrvatskoj prisustvovati obilježavanju 31. godišnjici VPA Oluja u Kninu, rečeno je podgoričkim Vijestima iz Ministarstva spoljnih poslova kojim rukovodi Ervin Ibrahimović, koji je i lider Bošnjačke stranke.

Vijesti pišu da im iz Ministarstva odbrane nisu odgovorili da li su dobili poziv da prisustvuju događaju i ako jesu, hoće li imati predstavnika u Kninu, te ukoliko neće, zašto.

Resor odbrane prošle godine je odbio poziv Zagreba, uz obrazloženje ministra Dragana Krapovića (Demokrate) da je takvu odluku donio uvažavajući istorijski i regionalni kontekst, te osjetljivost koju tema "Oluje" nosi.

Iz MVP-a su naveli da će otpravnik poslova biti na obilježavanju "Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i godišnjice vojno-policijske operacije `Oluja`" u skladu s uobičajenom diplomatskom praksom, posebno između susjednih država i saveznica u okviru NATO".

"Prisustvo predstavnika Ambasade predstavlja dio redovne diplomatske prakse i izraz je uvažavanja prema državi domaćinu i zvaničnim državnim obilježavanjima, uz istovremeno potvrđivanje opredijeljenosti Crne Gore za njegovanje dobrosusjedskih odnosa, dijaloga, međusobnog poštovanja i regionalne saradnje", rekli su redakciji iz MVP-a.

Godišnjica zločinačke operacije hrvatske vojno policijske akcije "Oluja" u Hrvatskoj se obilježava sutra u Kninu kao "Dan pobjede i domovinske zahvalnosti" i "Dan branitelja".

Srbija i Republika Srpska Oluju obilježavaju kao Dan sjećanja na prognane i stradale u ovoj zločinačkoj akciji u avgustu 1995 godine.

Prema podacima Veritasa u akciji je stradalo više od 1.904 osoba, većinom civila među kojima su bili djeca i žene, dok je više od 220.000 Srba protjerano.

Ove godine Dan sjećanja biće obilježen danas u Mrkonjić Gradu, prenosi Tanjug.