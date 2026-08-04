Logo

Obećali vječnu ljubav, pa pobjegli: Mladenci otišli sa svadbe, račun ostao neplaćen

Autor:

ATV redakcija
04.08.2026 09:15

Komentari:

0
Обећали вјечну љубав, па побјегли: Младенци отишли са свадбе, рачун остао неплаћен
Foto: Pexels

Jedna svadbena proslava u Sloveniji dospjela je u fokus javnosti nakon što je korisnica Fejsbuka objavila poruku u kojoj se tvrdi da mladenci nakon vjenčanja nisu podmirili račun u ugostiteljskom objektu.

Tvrdnje iz objave za sada nisu nezavisno potvrđene, niti je poznata verzija događaja druge strane.

Autorka objave tvrdi da je tokom večeri sve izgledalo kao uobičajena svadbena proslava, ali da je nakon završetka nastao problem sa plaćanjem računa.

"Kažu da je vjenčanje početak novog poglavlja. Kod ovih mladenaca počelo je kao kriminalistička priča pod naslovom: Nestali račun", stoji na početku objave.

U nastavku se navodi kako je osoblje tokom večeri usluživalo goste, dok je, prema tvrdnjama iz objave, račun nakon proslave ostao nepodmiren.

"Mlada je rekla „da”, mladoženja je rekao „da”, a kada je stigao račun, oboje su rekli: „Vi nas ne poznajete” – navodi se u objavi.

Autorka je potom dodala i jednu od rečenica koja je privukla najviše pažnje:

„Ovo nije bilo vjenčanje sa otvorenim barom. Ovo je bilo vjenčanje sa otvorenim izlazom.”

U objavi se ne kritikuju samo mladenci. Autorka tvrdi da su tokom proslave pojedini gosti bili izrazito neprijatni prema konobarima i drugom osoblju.

"Konobari su nosili pune poslužavnike, a vi pune egoe", navedeno je u objavi.

Prema tvrdnjama autorke, neki gosti ponašali su se kao da su zakupili cijeli hotel, osoblje i parking, dok su zaposleni cijelo vrijeme obavljali svoj posao i pokušavali da ispune zahtjeve svatova.

"Neki od vas razgovarali su sa konobarima kao da su vam nešto dužni, iako su oni bili jedini koji su te večeri zaista radili svoj posao", dodaje se u tekstu.

Najviše pažnje izazvao je završni dio objave u kojem autorka mladencima, uz veliku dozu ironije, ipak želi dug zajednički život:

"Dragi mladenci, želim vam dug zajednički život. Samo se nadam da ćete ubuduće bježati jedno drugom u zagrljaj, a ne od obaveza."

Objava se završava još jednom sarkastičnom porukom:

"Neka vaš brak bude uspješniji od organizacije vašeg vjenčanja. Budite bogati ljubavlju, ako već ne odgovornošću. A ako jednog dana budete obnavljali bračne zavjete, molim vas samo jedno", prvo platite račun, pa onda ponovo obećajte vječnu ljubav.

Ova objava izazvala je brojne reakcije i podijelila mišljenja na društvenim mrežama, prenosi GPMaljevac.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Slovenija

Račun

Svadba

vjenčanje

Komentari (0)

Pročitajte više

Намирнице које не треба козумирати на празан желудац: Могу изазвати тегобе

Savjeti

Namirnice koje ne treba kozumirati na prazan želudac: Mogu izazvati tegobe

1 h

0
Продужну кабл

Svijet

Potpuni raspad mreže: Cijela zemlja ostala bez struje

2 h

0
Микроскопски паразит изазвао епидемију, има и мртвих

Svijet

Mikroskopski parazit izazvao epidemiju, ima i mrtvih

2 h

0
Новац

Zanimljivosti

Poplava para: Avgust donosi dobre vijesti za jedan znak

2 h

0

Više iz rubrike

Pоглед на куле електране у силуети наспрам живописног заласка сунца изнад мирног језера.

Region

Rad elektrane Krško ugrožen zbog ekstremnih vrućina

3 h

0
Ротација на полицијском аутомобилу.

Region

Jaka eksplozija odjeknula u kući: Mladić aktivirao eksplozivnu napravu

13 h

0
Велики пожар у Задру

Region

Veliki požar u Zadru

19 h

0
Дјевојчица се радосно игра у морским таласима током ведрог љетног дана.

Region

Muškarac (65) snimao djecu na hrvatskoj plaži: Imao naočare sa kamerom

21 h

0

  • Najnovije

11

09

Ne čekajte riječi "volim te": Evo kako svaki znak Zodijaka tajno pokazuje da mu je stalo

11

06

Jak zemljotres ponovo u Italiji, građani u panici: ''Dobro je drmalo''

11

03

Led, pljuskovi, grmljavina: Meteorolog najavio nevrijeme

10

58

Nestala žena pronađena u Kravici kod Bratunca

10

51

Mladić (24) nožem izbo dječaka (12) zbog video igrice

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima