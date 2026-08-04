Obećali vječnu ljubav, pa pobjegli: Mladenci otišli sa svadbe, račun ostao neplaćen

Jedna svadbena proslava u Sloveniji dospjela je u fokus javnosti nakon što je korisnica Fejsbuka objavila poruku u kojoj se tvrdi da mladenci nakon vjenčanja nisu podmirili račun u ugostiteljskom objektu.

Tvrdnje iz objave za sada nisu nezavisno potvrđene, niti je poznata verzija događaja druge strane.

Autorka objave tvrdi da je tokom večeri sve izgledalo kao uobičajena svadbena proslava, ali da je nakon završetka nastao problem sa plaćanjem računa.

"Kažu da je vjenčanje početak novog poglavlja. Kod ovih mladenaca počelo je kao kriminalistička priča pod naslovom: Nestali račun", stoji na početku objave.

U nastavku se navodi kako je osoblje tokom večeri usluživalo goste, dok je, prema tvrdnjama iz objave, račun nakon proslave ostao nepodmiren.

"Mlada je rekla „da”, mladoženja je rekao „da”, a kada je stigao račun, oboje su rekli: „Vi nas ne poznajete” – navodi se u objavi.

Autorka je potom dodala i jednu od rečenica koja je privukla najviše pažnje:

„Ovo nije bilo vjenčanje sa otvorenim barom. Ovo je bilo vjenčanje sa otvorenim izlazom.”

U objavi se ne kritikuju samo mladenci. Autorka tvrdi da su tokom proslave pojedini gosti bili izrazito neprijatni prema konobarima i drugom osoblju.

"Konobari su nosili pune poslužavnike, a vi pune egoe", navedeno je u objavi.

Prema tvrdnjama autorke, neki gosti ponašali su se kao da su zakupili cijeli hotel, osoblje i parking, dok su zaposleni cijelo vrijeme obavljali svoj posao i pokušavali da ispune zahtjeve svatova.

"Neki od vas razgovarali su sa konobarima kao da su vam nešto dužni, iako su oni bili jedini koji su te večeri zaista radili svoj posao", dodaje se u tekstu.

Najviše pažnje izazvao je završni dio objave u kojem autorka mladencima, uz veliku dozu ironije, ipak želi dug zajednički život:

"Dragi mladenci, želim vam dug zajednički život. Samo se nadam da ćete ubuduće bježati jedno drugom u zagrljaj, a ne od obaveza."

Objava se završava još jednom sarkastičnom porukom:

"Neka vaš brak bude uspješniji od organizacije vašeg vjenčanja. Budite bogati ljubavlju, ako već ne odgovornošću. A ako jednog dana budete obnavljali bračne zavjete, molim vas samo jedno", prvo platite račun, pa onda ponovo obećajte vječnu ljubav.

Ova objava izazvala je brojne reakcije i podijelila mišljenja na društvenim mrežama, prenosi GPMaljevac.