Laktaši: Policija u autu pronašla srnu

S.V. iz Laktaša uhapšen je sinoć oko 22 sata nakon što ga je policija uhvatila poslije krivolova, saopštenju Policijske uprave Banjaluka.

Naime, kako se navodi u saopštenju, policijski službenici su izvršili kontrolu putničkog vozila kojim je upravljao uhapšeni, kojom prilikom su u vozilu pronašli odstrijeljenu srneću divljač i kombinovanu lovačku pušku.

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"Od lica S.V. je oduzeta navedena lovačka puša sa oružnim listom, a nakon završenog uviđaja odstrijeljena divljač predata je lovočuvaru nadležnog lovačkog udruženja", ističu u policiji.

Sve mjere i radnje preduzete su pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.