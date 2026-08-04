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Laktaši: Policija u autu pronašla srnu

Autor:

ATV redakcija
04.08.2026 10:10

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Полиција Републике Српске
Foto: ATV

S.V. iz Laktaša uhapšen je sinoć oko 22 sata nakon što ga je policija uhvatila poslije krivolova, saopštenju Policijske uprave Banjaluka.

Naime, kako se navodi u saopštenju, policijski službenici su izvršili kontrolu putničkog vozila kojim je upravljao uhapšeni, kojom prilikom su u vozilu pronašli odstrijeljenu srneću divljač i kombinovanu lovačku pušku.

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"Od lica S.V. je oduzeta navedena lovačka puša sa oružnim listom, a nakon završenog uviđaja odstrijeljena divljač predata je lovočuvaru nadležnog lovačkog udruženja", ističu u policiji.

Sve mjere i radnje preduzete su pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

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Tagovi :

Krivolov

Laktaši

Srna

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