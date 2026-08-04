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Detalji požara u Sarajevu: Povrijeđena tri policajca

Autor:

ATV redakcija
04.08.2026 09:24

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Пожар у стану у Сарајеву, настала велика материјална штета.
Foto: CrnaHronika/Facebook/Screenshot

Iz Ministarsva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo oglasili su se u vezi s požarom koji se protekle noći dogodio u naselju Hrasno.

"PU Novo Sarajevo prijavljen požar u stanu na drugom spratu, u 00.20 sati, u ulici Azize Šaćirbegović.

Na teren je upućeno više policijskih patrola, vatrogasci, Hitna pomoć, te ekipe Elektrodistribucije i Sarajevo gasa.

Požar je lokalizovan u 00,40 sati, a ugašen u 02,25 sati.

Tri policijska službenika su lakše povrijeđena prilikom intervencije, a ljekarska pomoć je ukazana i jednoj građanki.

Obaviješten je dežurni tužilac, a uviđaj će biti rađen jutros, uz prisustvo vještaka", kazala je Mersiha Novalić, glasnogovornica MUP-a KS.

Iz profesionalne vatrogasne brigade Kantona Sarajevo su ranije za portal Radiosarajevo.ba rekli kako su na mjesto događaja izašla dva njihova vozila te da je požar lokalizovan.

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Tagovi :

požar

Sarajevo

povrijeđeni

policajac

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