Detalji požara u Sarajevu: Povrijeđena tri policajca

Autor:ATV redakcija
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Iz Ministarsva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo oglasili su se u vezi s požarom koji se protekle noći dogodio u naselju Hrasno.
"PU Novo Sarajevo prijavljen požar u stanu na drugom spratu, u 00.20 sati, u ulici Azize Šaćirbegović.
Na teren je upućeno više policijskih patrola, vatrogasci, Hitna pomoć, te ekipe Elektrodistribucije i Sarajevo gasa.
Požar je lokalizovan u 00,40 sati, a ugašen u 02,25 sati.
Tri policijska službenika su lakše povrijeđena prilikom intervencije, a ljekarska pomoć je ukazana i jednoj građanki.
Obaviješten je dežurni tužilac, a uviđaj će biti rađen jutros, uz prisustvo vještaka", kazala je Mersiha Novalić, glasnogovornica MUP-a KS.
Iz profesionalne vatrogasne brigade Kantona Sarajevo su ranije za portal Radiosarajevo.ba rekli kako su na mjesto događaja izašla dva njihova vozila te da je požar lokalizovan.
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