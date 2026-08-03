Oglasila se policija o pucnjavi u kojoj je ranjen Davor Dabić

Nakon pucnjave u Istočnom Novom Sarajevu u kojoj je ranjen Davor Dabić, oglasila se policija.

Policijskoj upravi Istočno Sarajevo, večeras oko 20,50 časova prijavljeno je da je u Ulici Sime Milutinovića Sarajlije u Istočnom Novom Sarajevu došlo do upotrebe vatrenog oružja u kojoj je lice inicijala D.D. zadobilo povrede.

Povrijeđeno lice je prevezeno u Javnu zdravstvenu ustanovu Bolnica „Srbija“, odakle je prebačeno u Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, gdje mu se ukazuje ljekarska pomoć.

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Policijski službenici su odmah po prijavi blokirali šire područje grada, a u toku je uviđaj lica mjesta.

Policijski službenici preduzimaju mjere i radnje na pronalasku nepoznatog lica koje je upotrebom vatrenog oružja nanijelo povrede oštećenom, nakon čega se udaljilo sa lica mjesta, te na prikupljanju informacija u vezi sa licima koja se mogu dovesti u vezu sa navedenim događajem i organizovanim kriminalom na području Istočnog Sarajeva.

Sve mjere i radnje preduzimaju se pod nadzorom dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo.