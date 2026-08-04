Milioni za uvećane dodatke u Srpskoj, počinje isplata

U Republici Srpskoj danas je počela isplata materinskog dodatka koji je odlukom Vlade Srpske uvećan sa 406 na 746 KM, saopšteno je iz Fonda za dječiju zaštitu.

Za isplatu je izdvojeno 2.511.458 KM.

"Sistem dječije zaštite u Republici Srpskoj kontinuirano se unapređuje novim mjerama koje zajednički kreiraju i sprovode Vlada Republike Srpske, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Srpske i Fond za dječiju zaštitu", izjavio je direktor Fonda Nedeljko Jović.

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Osim uvećanog materinskog dodatka, danas je počela i redovna isplata dječijeg dodatka za 16.619 djece ili 9.864 roditelja kao korisnika, za šta je obezbijeđeno 2.552.558 KM.

Izvršena je i isplata 9.059.222 KM za pravna lica koja se odnosi na refundaciju naknade plate za vrijeme korištenja porodiljskog odsustva, rada sa polovinom radnog vremena radi pojačane njege djeteta do tri godine i radi njege djeteta sa smetnjama u razvoju.

Za isplatu prava na pronatalitetnu naknadu izdvojeno je 106.350 KM za 183 porodilje, za 142 trećerođene i 47 četvrtorođene djece.

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Za isplatu prava na pomoć za opremu novorođenčeta izdvojeno je 414.500 KM za 808 porodilja, odnosno 829 novorođenčadi.

Isplatom za jul za pravo na naknadu roditelju-njegovatelju ili njegovatelju izdvojeno je 386.690 KM.