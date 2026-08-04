Povučene tone mesa sa tržišta Srpske

Tokom kontrole mesnica te drugih objekata koji se bave proizvodnjom i prometom mesa u Republici Srpskoj, veterinarska inspekcija je za sedam mjeseci ove godine, a usljed utvrđenih nepravilnosti, sa tržišta povukla 4,5 tona mesa i mesnih prerađevina.

Potvrđeno je ovo za "Nezavisne" iz Inspektorata Republike Srpske, a kako navode, po nalogu inspekcije iz prometa su povučeni pomenuti proizvodi zbog nepotpunih deklaracija, isteklog roka upotrebe ili izmjene senzornih svojstava.

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"U ovoj godini republička veterinarska inspekcija izvršila je 375 kontrola u objektima kao što su mesnice, veleprodajni objekti, maloprodajni objekti, klaonice, farme, skladišta te proizvodni pogoni. U cilju otklanjanja nepravilnosti izrečeno je 100 upravnih mjera, dok su zbog počinjenih prekršaja izrečene kazne u iznosu od 50.000 KM", navode iz Inspektorata.

Šta kontroliše veterinarska inspekcija

Pojašnjavaju da Veterinarska inspekcija svakodnevno vrši kontrolu mesa i proizvoda od mesa u unutrašnjem prometu i proizvodnji.

"Takođe, kontrole se svakodnevno vrše i od strane veterinarske inspekcije jedinice lokalne samouprave koja u slučaju utvrđenih nepravilnosti preduzima kako upravne, tako i prekršajne mjere. Inspekcija kontroliše sljedivost dokumentacije koja prati sirovinu, od mjesta porijekla, preko objekta za preradu, skladištenje i prodaju do krajnjeg potrošača, kao i ispunjenost higijenskih, mikrobioloških i drugih propisanih kriterijuma bezbjednosti hrane", pojašnjavaju.

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Dodaju da je poseban akcenat u kontrolama usmjeren na deklaracije, tj. da li sadrže sve potrebne elemente te da li odgovaraju po datumu proizvodnje, zemlje porijekla, roka trajanja, mesu zatečenom u hladnjači ili ranije dopremljenom mesu, što se može utvrditi povezivanjem deklaracija sa ulaznim fakturama.

"Svježe neupakovano meso životinja rođenih i/ili tovljenih i/ili zaklanih u različitim državama koje se na prodajnim mjestu stavlja na tržište, treba jasno odvojiti jedno od drugog i biti deklarisano tako da krajnji potrošač može lako razlikovati meso različitog porijekla", navode iz Inspektorata Srpske.

Potrošači izražavaju zabrinutost zbog kvaliteta mesa

Snežana Šešlija, predsjednica Udruženja građana “Tolerancijom protiv različitosti” (ToPiR) iz Doboja, za "Nezavisne" kaže da im se građani sve češće žale na meso, pogotovo svinjsko, koje je jeftino, i ne tako dobrog kvaliteta.

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"To meso je najvjerovatnije bilo zamrznuto. Ali, bitno je istaći da nam nedostaje to što nemamo transparentne objave o inspekcijskim nadzorima, jer bismo i mi onda znali da li je to meso uništeno ili nije. Postoji bojazan kod potrošača da jedemo uvezenu, a odmrznutu robu, tj. meso", ističe Šešlija.

Oni, prema njenim riječima, uopšte nemaju povjerenja u prodavce.

"Jedino što koliko-toliko vjeruju domaćim mesnicama, u kojima tvrde da imaju svoje kanale gdje nabavljaju stoku. O mesnim proizvodima da i ne govorim, npr. o kvalitetu pašteta i sl. i tu imamo veoma mnogo primjedaba, ali mi ne možemo uticati na kvalitet", zaključuje Šešlija.