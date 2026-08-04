Može biti opasno po zdravlje: Gore meteoalarmi

Uz upaljene meteoalarme, stručnjaci upozoravaju da ovakve vremenske prilike mogu biti opasne po zdravlje. Zato ovih dana važi važno pravilo. Izbjegavajte sunce od 10 do 17 časova, unosite dovoljno tečnosti i ne čekajte da organizam „upozori“ da mu je prevruće.

Republika Srpska Preminuo otac Gorana Selaka

Prognoze kažu da Srpsku narednih dana očekuje jedan od najintenzivnijih toplotnih talasa ovog ljeta. Zbog ekstremno visokih temperatura upaljeni su alarmi za cijelu teritoriju.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, od 4. do 6. avgusta dnevne temperature će se kretati između 36 i 42 stepena, dok će i u višim predjelima prelaziti 30. Ni nakon toga neće biti značajnijeg olakšanja. Od 7. do 10. avgusta očekuju se temperature od 32 do 39 stepeni, uz 27 stepeni u planinskim krajevima.

Da ozbiljnije osvježenje nije na vidiku potvrđuje i meteorolog amater Marko Čubrilo, koji navodi da bi nakon kratkotrajnog pada temperature za vikend konkretnije zahlađenje i obilnije padavine mogli stići tek oko polovine avgusta.

Dok se građani nadaju kiši, ljekari već bilježe slučajeve povezane sa visokim temperaturama. U banjalučkoj Službi hitne pomoći ovih dana zbrinuli su osobe koje su kolabirale nakon boravka napolju u najtoplijem dijelu dana.

Specijalista urgentne medicine dr Daniela Kesić Mijić, gostujući na RTRS, poručila je da organizam često šalje prve znakove upozorenja, ali ih mnogi ignorišu.

Društvo Slavimo Blagu Mariju: Ove običaje treba ispoštovati

"Kada osjetimo da nam nije dobro, treba odmah potražiti hlad, unijeti dovoljno tečnosti i rashladiti tijelo. Sve to ima efekta samo ako reagujemo na vrijeme. Kada dođe do ozbiljnog pregrijevanja organizma, mogu se javiti pomućenje svijesti", ističe ona.

Posebno upozorava na sunčanicu i toplotni udar, koji nisu isto stanje, ali oba mogu imati ozbiljne posljedice. Toplotni udar nastaje kada tjelesna temperatura poraste na 40 i više stepeni, a organizam više nije u stanju da se hladi. Tada koža može postati suva, osoba je dezorijentisana, teško odgovara na pitanja i neophodna je hitna medicinska pomoć.

U vrijeme velikih vrućina, najugroženiji su hronični bolesnici, starije osobe, djeca i trudnice, ali ni zdravi ljudi nisu pošteđeni ako se izlažu suncu u najtoplijem dijelu dana. Poruka je i da sunčanica može dovesti do ozbiljnog pregrijevanja organizma, pa čak i do pucanja krvnih sudova u glavi i moždanog udara. Posebnu pažnju treba da obrate osobe koje imaju problema sa krvnim pritiskom. Pacijenti koji koriste terapiju za povišen pritisak ne smiju samostalno mijenjati lijekove, dok oni sa niskim pritiskom eventualno prilagođavanje terapije moraju raditi isključivo u dogovoru sa ljekarom.

Svijet Tijelo majke držao u zamrzivaču tri godine nakon smrti: Razlog je sve šokirao

Ljekari savjetuju i šta možemo da uradimo ako se nađemo pored osobe za koju sumnja da je doživjela toplotni udar. Ako je pri svijesti, treba joj dati manje količine vode, premjestiti je u hlad, skinuti višak odjeće i rashlađivati tijelo mokrom tkaninom. Naime, mokru tkaninu treba staviti ispod pazuha i u predjelu vrata, gdje prolazi velika arterija. I naravno, pozvati Hitnu pomoć.

Na oprez upozorava i banjalučka Civilna zaštita, koja apeluje na građane da izbjegavaju boravak na suncu između 10 i 17 časova, kada je UV zračenje najjače. Savjetuju redovan unos vode, laganu odjeću od prirodnih materijala i rashlađivanje prostora u kojem se boravi, posebno tokom noći kada je moguće provjetriti dom. Ne ostavljati djecu i životinje u parkiranom vozilu, a osobe koje rade na otvorenom trebaju se češće odmarati, skloniti u hlad i piti dosta vode. Nositi laganu, široku i svijetlu odjeću od prirodnih materijala. Ako već moramo da radimo napolju, neka to bude rano ujutro ili poslije 17 časova.

Republika Srpska Srpska pamti bol neutješnih porodica: 31 godina od zločina nad Srbima u Oluji

Dodatna opasnost ovih dana prijeti i iz prirode. Visoke temperature i suša značajno povećavaju rizik od požara, zbog čega je upućen apel da se ne pali vatra na otvorenom i da se svako odgovorno ponaša kako bi se spriječile nesreće.

Meteorolozi poručuju da će pred nama biti nekoliko izuzetno teških dana. Zato je važno da se zaštitimo na vrijeme, pijemo dosta vode, izbjegavamo sunce koliko možemo.