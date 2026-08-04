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Prvi pacijent koji je primio rusku vakcinu protiv raka uskoro će završiti terapiju

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ATV redakcija
04.08.2026 08:24

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Вакцина или цјепиво је биолошки препарат који садржи специфичне антигене или дијелове генетског материјала који се примјењују ради индуковања активног имунског одговора ради спријечавања развоја болести.
Foto: pexels/Thirdman

Prvi pacijent će u septembru završiti terapiju vakcinacije ruskim lijekom za liječenje melanoma, rekao je akademik Ruske akademije nauka i naučni direktor Nacionalnog istraživačkog centra za epidemiologiju i mikrobiologiju "Gamaleja" Aleksandar Ginzburg.

- Završna primjena (onkovakcine), koja je trenutno zakazana, biće početkom septembra, odnosno za mjesec dana - rekao je on za RIA Novosti.

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Pacijent koji je prvi dobio novu vakcinu je šezdesetogodišnji stanovnik Kurske oblasti. Prvu dozu "neoonkovaka" primio je u aprilu.

Ovaj lijek je razvijen u Centru "Gamaleja", a proizvodi se u ruskom Nacionalnom medicinskom istraživačkom centru za radiologiju.

Ministarstvo zdravlja Rusije odobrilo je lijek za kliničku upotrebu početkom decembra.

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Vakcina se individualno prilagođava svakom pacijentu na osnovu molekularnih i genetskih karakteristika njihovog tumora.

Kako je ranije najavio ruski premijer Mihail Mišustin, Rusi će moći da se liječe takvim lijekovima u okviru obaveznog zdravstvenog osiguranja.

(Tanjug)

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vakcina protiv raka

liječenje

kancer

tumor

Rusija

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