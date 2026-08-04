Horoskop za 4. avgust: Šta nam zvijezde danas poručuju?

Ovan

Očekuje vas naporan radni dan. Privatne obaveze mogu vam poremetiti koncentraciju, zato najvažnije zadatke završite što ranije i ne ulazite u rasprave zbog tuđeg kašnjenja. Zauzeti bi trebalo da paze na ton u razgovoru. Slobodni mogu odgoditi susret ili prekinuti dopisivanje zbog razočaranja. Moguća glavobolja zbog napetosti.

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Bik

Koncentracija može biti slabija, a važne informacije kasniti. Prije slanja dokumenata ili poruka još jednom provjerite sve podatke. Zauzeti bi mogli raspravljati zbog novca ili neispunjenih obećanja. Slobodni neće lako steći povjerenje u novu osobu. Moguć nemiran san.

Blizanci

Neslaganja s kolegama mogu biti vezana za novac ili podjelu obaveza. Ne preuzimajte odgovornost za cijeli tim. Partneru bi mogao zasmetati vaš nestrpljiv ton. Slobodni neka ostave drugoj strani više prostora za odgovor. Moguća napetost u vratu i ramenima.

Rak

Razgovor s nadređenima mogao bi biti zahtjevniji. Držite se činjenica i ne prihvatajte nejasno definisane obaveze. Ne prećutkujte ono što vas muči. Slobodni mogu dobiti poruku osobe koja izbjegava konkretan dogovor. Osjetljiv stomak zbog nervoze.

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Lav

Dokumentacija ili saradnja s inostranstvom zahtijeva dodatnu provjeru. Ne donosite zaključke prije nego što prikupite sve informacije. Moguća su različita mišljenja o trošenju novca. Slobodne očekuje zanimljiv razgovor na daljinu. Zdravlje vam je vrlo dobro.

Djevica

Isplata ili zajednički trošak mogu izazvati neslaganje. Provjerite svaki iznos prije potpisivanja ili uplate. Poslovnu nervozu ne prenosite na partnera. Slobodni bi mogli privući pažnju osobe iz poslovnog okruženja. Moguća napetost.

Vaga

Klijent ili poslovni partner mogao bi tražiti nešto što nije u skladu s planom. Provjerite ko donosi konačne odluke. Partneru može zasmetati što posao stavljate ispred zajedničkog vremena. Slobodni razmišljaju o osobi s kojom komunikacija nije sasvim jasna. Više kretanja će vam prijati.

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Škorpija

Promjene u rasporedu mogu usporiti posao. Posebno pažljivo provjerite dokumentaciju i informacije iz inostranstva. Slobodni bi mogli privući pažnju osobe iz kruga prijatelja, ali će tražiti jasnije signale. Moguć pad energije.

Strijelac

Dodatni trošak mogao bi promijeniti planirani budžet. Jasno definišite šta ulazi u vaše obaveze. Slobodne može privući osoba iz poslovnog okruženja, ali će njeno ponašanje biti promjenljivo. Moguća napetost u vratu i ramenima.

Jarac

Porodične obaveze mogu uticati na raspored. Provjerite dogovore jer druga strana može promijeniti zahtjeve. Slobodnima bi dogovoreni susret mogao biti odgođen zbog praktičnih razloga. Pravite češće pauze tokom rada.

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Vodolija

Očekuje vas mnogo poziva i poruka, uz mogućnost pogrešno prenesene informacije. Ne reagujte ishitreno. Zauzeti bi mogli raspravljati o zajedničkom novcu. Slobodni će osjetiti privlačnost, ali druga strana neće biti spremna za ozbiljniji razgovor. Moguća slabija cirkulacija, prenosi Glas Srpske.

Ribe

Ako pregovarate o honoraru ili dodatnom poslu, tražite precizno definisane uslove prije prihvatanja ponude. Zauzeti bi mogli raspravljati zbog novca ili kućnih obaveza. Slobodnima porodične okolnosti mogu otežati dogovor oko susreta. Zdravlje je dobro, ali izbjegavajte pretjerivanje u hrani i piću.