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Vučić: Crna Gora učestvuje u hrvatskoj proslavi "Oluje", a nije poslala nikog u Mrkonjić Grad

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ATV redakcija
04.08.2026 09:42

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предсједник Србије Александар Вучић
Foto: Srna

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da Vlada Crne Gore učestvuje u hrvatskoj proslavi akcije "Oluja", a da nikoga nije poslala na ceremoniju obilježavanja sjećanja na stradale Srbe u "Oluji", koja će večeras biti održana u Mrkonjić Gradu.

"Vlada Crne Gore, zvanična Crna Gora, učestvuje u radosti, u proslavi zločina počinjenih nad Srbima, slavi zajedno sa Hrvatima, a nikoga Vlada Crne Gore nije poslala na obilježavanje, komemorativno sećanje na stradale Srbe u Mrkonjić Gradu", rekao je Vučić za RTS komentarišući to što će otpravnik poslova u Ambasadi Crne Gore u Hrvatskoj prisustvovati sutra u Kninu obilježavanju 31. godišnjice operacije "Oluja".

On je dodao da je takva odluka crnogorske Vlade samo početak jer će u budućnosti biti još takvih odluka, kao i da su Srbi naivno povjerovali da su 2020. godine došle promjene koje će značiti drugačiji odnos prema Srbiji i srpskom narodu.

"Ovo nije kraj, ovo je tek početak takvih odluka i oni će imati još mnogo takvih odluka u budućnosti i tu se stvari neće promijeniti. Srbi su naivno povjerovali da su 2020. donijeli promjene koje će značiti drugačiji odnos prema Srbiji i srpskom narodu. Stvari će biti sve gore i sve lošije i ne treba to da nas iznenađuje, ali time moramo još veće poštovanje da pokazujemo prema Republici Srpskoj, prema našem narodu kojem treba da pružimo podršku u Crnoj Gori, koji je očajan zbog toga", istakao je predsjednik Srbije.

Vučić je naveo da je važno to što Srbija zna sve činjenice i što, zahvaljujući tome, može da bude pripremljenija za sve političke događaje koji dolaze u budućnosti.

"I treba da budemo svjesni svih problema, svih podjela koje su nam nametnuli. O mnogima od tih stvari ću da govorim i večeras. Jedna od tih je i taj pristup, izmišljeni policentrizam, upravo da bi mogli ovakve odluke da donose", rekao je Vučić, prenosi Tanjug.

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Tagovi :

Akcija Oluja

Aleksandar Vučić

Srbija

Crna Gora

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