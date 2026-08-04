Vučić: Važno da pomognemo svakoj opštini gdje živi naš narod

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Čipuljiću da je opredjeljenje Srbije da doprinosi regionalnom miru i da čuva mir i istakao da je važno da Srbija pomaže svakoj opštini u kojoj žive Srbi.

- Ono što sam nekoliko puta naglasio i apsolutno sam uvjeren u to, to je da mir radi za Srbe. Ranije je vrijeme radilo za neke druge, danas vrijeme radi za nas - brže se razvijamo od ostalih, brže napredujemo od ostalih, brže i bolje napreduje naša ekonomija. To povećava našu snagu, to povećava naše komparativne prednosti i to je ono na čemu moramo da insistiramo. Mir je cilj broj jedan - rekao je Vučić za RTS u Čipuljiću, gdje je u obnovljenoj porodičnoj kući u ponedeljak ugostio komšije, a prethodno i predsjednika SNSD-a Milorada Dodika, predsjednika Demokratske narodne partije (DNP) Crne Gore Milana Kneževića i potpredsednika DNP Miluna Zogovića.

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Vučić je naglasio da je važno da se pomogne svakoj opštini u Republici Srpskoj, tamo gdje Srbi žive i opštinama kao što su Drvar, Grahovo, Glamoč i Petrovac.

- Da vide prisustvo Srbije, da razumiju da pripadamo istom narodu, bez obzira što nas dijele državne granice. I da insistiramo na nacionalnom jedinstvu, na narodnom jedinstvu, da čuvamo svoj srpski jezik, svoje ćiriličko pismo - naveo je Vučić.

Dodao je da situacija nije ružičasta i da u Federaciji BiH Srbi žive mnogo teže, prije svega ekonomski.

- Strasti su još uvijek visoke i izražene i 31 godinu poslije ratnog sukoba i to je zahvaljujući svima onima koji kroz priču isključivo o sebi kao žrtvi i sopstvenom narodu potenciraju krivicu drugog, obično srpskog naroda - rekao je Vučić.

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Vučić od nedjelje boravi u posjeti Republici Srpskoj i srpskim opštinama u FBiH, a večeras će u Mrkonjić Gradu prisustvovati obilježavanju Dana sjećanja na sve stradale i prognane u hrvatskoj oružanoj akciji "Oluja".