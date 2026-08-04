Srpska pamti bol neutješnih porodica: 31 godina od zločina nad Srbima u Oluji

U Republici Srpskoj danas je Dan žalosti povodom obilježavanja 31 godine od stradanja srpskog naroda u hrvatskoj vojno-policijskoj akciji "Oluja".

U zločinačkoj akciji Oluja ubijeno je 1.904 Srba, dok je više od 220.000 ljudi zauvijek protjerano sa svojih vjekovnih ognjišta na području Banije, Like, Korduna i sjeverne Dalmacije.

Dan žalosti obilježava se na način propisan Zakonom o obilježavanju dana žalosti, saopšteno je iz Biroa za odnose sa javnošću Vlade Srpske.

Vlada Republike Srpske ovu odluku donijela je 21. jula na telefonskoj sjednici.

Centralni događaji povodom Dana sjećanja na sve stradale i prognane Srbe održavaju se danas u Banjaluci i Mrkonjić Gradu.

Golgota Krajišnika

Golgota krajiških Srba počela je u ranim jutarnjim časovima 4. avgusta 1995. godine silovitom ofanzivom hrvatske vojske i policije, uz podršku jedinica HVO-a. Sav uložen trud generacija i život na djedovskim imanjima prekinuti su preko noći.

Prema posljednjim ažuriranim podacima Dokumentaciono-informacionog centra "Veritas", na spisku poginulih i nestalih tokom i nakon ove operacije nalazi se 1.904 lica. Posebno potresa činjenica da su većinu žrtava činili civili.

1.250 civila izgubilo je život, a čak tri četvrtine njih bili su stariji od 60 godina.

Stradalo je desetoro djece mlađe od 14 godina.

Ubijeno je 566 žena, među kojima su četiri petine bile starije od 60 godina.

Ovi podaci, kako ističu u "Veritasu", predstavljaju jedan od najsurovijih "crnih rekorda" građanskog rata devedesetih na prostoru bivše Jugoslavije.

Međunarodni sud pravde je u presudi iz februara 2015. godine "Oluju" okvalifikovao kao etničko čišćenje, ali ne i kao genocid iako svjetski eksperti za tu oblast tvrde da je ta operacija imala sve karakteristike genocida.