Logo

Srpska pamti bol neutješnih porodica: 31 godina od zločina nad Srbima u Oluji

Autor:

ATV redakcija
04.08.2026 06:58

Komentari:

0
Заставе на пола копља испред Владе Републике Српске.
Foto: ATV

U Republici Srpskoj danas je Dan žalosti povodom obilježavanja 31 godine od stradanja srpskog naroda u hrvatskoj vojno-policijskoj akciji "Oluja".

U zločinačkoj akciji Oluja ubijeno je 1.904 Srba, dok je više od 220.000 ljudi zauvijek protjerano sa svojih vjekovnih ognjišta na području Banije, Like, Korduna i sjeverne Dalmacije.

Dan žalosti obilježava se na način propisan Zakonom o obilježavanju dana žalosti, saopšteno je iz Biroa za odnose sa javnošću Vlade Srpske.

Vlada Republike Srpske ovu odluku donijela je 21. jula na telefonskoj sjednici.

Centralni događaji povodom Dana sjećanja na sve stradale i prognane Srbe održavaju se danas u Banjaluci i Mrkonjić Gradu.

Golgota Krajišnika

Golgota krajiških Srba počela je u ranim jutarnjim časovima 4. avgusta 1995. godine silovitom ofanzivom hrvatske vojske i policije, uz podršku jedinica HVO-a. Sav uložen trud generacija i život na djedovskim imanjima prekinuti su preko noći.

Prema posljednjim ažuriranim podacima Dokumentaciono-informacionog centra "Veritas", na spisku poginulih i nestalih tokom i nakon ove operacije nalazi se 1.904 lica. Posebno potresa činjenica da su većinu žrtava činili civili.

1.250 civila izgubilo je život, a čak tri četvrtine njih bili su stariji od 60 godina.

Stradalo je desetoro djece mlađe od 14 godina.

Ubijeno je 566 žena, među kojima su četiri petine bile starije od 60 godina.

Ovi podaci, kako ističu u "Veritasu", predstavljaju jedan od najsurovijih "crnih rekorda" građanskog rata devedesetih na prostoru bivše Jugoslavije.

Međunarodni sud pravde je u presudi iz februara 2015. godine "Oluju" okvalifikovao kao etničko čišćenje, ali ne i kao genocid iako svjetski eksperti za tu oblast tvrde da je ta operacija imala sve karakteristike genocida.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Akcija Oluja

Republika Srpska

Dan žalosti

Zločin nad Srbima

HVO

Komentari (0)

Pročitajte više

Нова пуцњава Источно Сарајево 3.8.2026.

Hronika

Oglasila se policija o pucnjavi u kojoj je ranjen Davor Dabić

11 h

4
Пожар Бањалука у Барловцима

Banja Luka

Požar iznad banjalučkog sela Barlovci: Vatra zahvatila šumu, mještani u strahu

12 h

0
Дјевојка се смије и држи жути балон у руци

Zanimljivosti

Četiri znaka ulaze u srećniji period, promjene počinju već sutra

12 h

0
Ћелија је основна градивна и функционална јединица свих живих организама.

Svijet

Prvi smrtni slučajevi u velikoj epidemiji parazita u Americi: Dvije osobe preminule

12 h

0

Više iz rubrike

Харвард журнал

Republika Srpska

Urednik sa Harvarda: Ukinuti odluke visokih predstavnika, Tramp će u vidu Dodika dobiti prijatelja

13 h

4
министар унутрашњих послова Републике Српске

Republika Srpska

Budimir: "Oluja" najveće etničko čišćenje Srba

13 h

2
лидер СНСД-а Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Srbija je uvijek uz svoj narod

14 h

0
Додик Вучић Кнежевић

Republika Srpska

Dodik i Vučić dočekali Kneževića u Čipuljiću: Srbi su jedan narod i moraju da imaju čvrste nacionalne veze

15 h

0

  • Najnovije

11

09

Ne čekajte riječi "volim te": Evo kako svaki znak Zodijaka tajno pokazuje da mu je stalo

11

06

Jak zemljotres ponovo u Italiji, građani u panici: ''Dobro je drmalo''

11

03

Led, pljuskovi, grmljavina: Meteorolog najavio nevrijeme

10

58

Nestala žena pronađena u Kravici kod Bratunca

10

51

Mladić (24) nožem izbo dječaka (12) zbog video igrice

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima