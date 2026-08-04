Pojačane mjere bezbjednosti: MUP Srpske poslao apel građanima

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) Srpske preduzima pojačane mjere s ciljem održavanja povoljnog stanja bezbjednosti povodom obilježavanja Dana sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u hrvatsko-muslimanskom pogromu nad Srbima iz Republike Srpske Krajine i Republike Srpske 1995. godine.

Građanima koji žele da prisustvuju ovom događaju u Mrkonjić Gradu, koji počinje u 20.00 časova, iz MUP-a savjetuju da zbog lakšeg kretanja i izbjegavanja stvaranja gužvi, dođu ranije, da sa sobom ne nose ruksake i torbe, te da svakako uz sebe imaju neki identifikacioni dokument.

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Iz MUP-a napominju građane da poštuju naredbe policijskih službenika na terenu, te da sa sobom ne nose pirotehnička sredstva i podsjećaju da je radi preduzimanja bezbjednosnih mjera i radnji, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske izdao naredbu o zabrani saobraćaja za teretna vozila i naredbu o zabrani prevoza eksplozivnih materija.

Ministarstvo u sjedištu policijske uprave i policijske stanice za ovaj dan neće izdavati odobrenja za prevoz eksplozivnih materija, navodi se u saopštenju.

Predstavnike medijskih kuća, druge subjekte, kao i građane iz MUP-a podsjećaju da je s ciljem bezbjednosti učesnika skupa, na području Mrkonjić Grada danas zabranjena upotreba dronova, osim onima koji imaju odobrenje MUP-a Srpske.

Iz MUP-a napominju da predstavnici medijskih kuća koji su se akreditovali za praćenje ovog događaja, treba da na sebi imaju jasno istaknutu akreditaciju.