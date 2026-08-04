Pojačane mjere bezbjednosti: MUP Srpske poslao apel građanima

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) Srpske preduzima pojačane mjere s ciljem održavanja povoljnog stanja bezbjednosti povodom obilježavanja Dana sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u hrvatsko-muslimanskom pogromu nad Srbima iz Republike Srpske Krajine i Republike Srpske 1995. godine.
Građanima koji žele da prisustvuju ovom događaju u Mrkonjić Gradu, koji počinje u 20.00 časova, iz MUP-a savjetuju da zbog lakšeg kretanja i izbjegavanja stvaranja gužvi, dođu ranije, da sa sobom ne nose ruksake i torbe, te da svakako uz sebe imaju neki identifikacioni dokument.
Republika Srpska
Srpska pamti bol neutješnih porodica: 31 godina od zločina nad Srbima u Oluji
Iz MUP-a napominju građane da poštuju naredbe policijskih službenika na terenu, te da sa sobom ne nose pirotehnička sredstva i podsjećaju da je radi preduzimanja bezbjednosnih mjera i radnji, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske izdao naredbu o zabrani saobraćaja za teretna vozila i naredbu o zabrani prevoza eksplozivnih materija.
Ministarstvo u sjedištu policijske uprave i policijske stanice za ovaj dan neće izdavati odobrenja za prevoz eksplozivnih materija, navodi se u saopštenju.
Predstavnike medijskih kuća, druge subjekte, kao i građane iz MUP-a podsjećaju da je s ciljem bezbjednosti učesnika skupa, na području Mrkonjić Grada danas zabranjena upotreba dronova, osim onima koji imaju odobrenje MUP-a Srpske.
Iz MUP-a napominju da predstavnici medijskih kuća koji su se akreditovali za praćenje ovog događaja, treba da na sebi imaju jasno istaknutu akreditaciju.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
4 h2
Republika Srpska
4 h0
Republika Srpska
13 h4
Republika Srpska
13 h2
Najnovije
11
09
11
06
11
03
10
58
10
51
Trenutno na programu