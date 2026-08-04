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Oglasio se Goran Selak nakon smrti oca

Autor:

ATV redakcija
04.08.2026 07:07

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Горан Селак с оцем
Foto: Fejsbuk

Otac predsjednika SPS-a Gorana Selaka, Milan, preminuo je sinoć, potvrdio je Selak na svojoj Fejsbuk stranici.

"Otišao je moj otac Milan. Moj ponos, moj kralj i moja legenda. Otišao je čovjek velikog srca, koji je istinski volio ljude i svoj narod. Volio je život, druženje i prijatelje. Uvijek je bio uz ljude i za ljude, a njegova vrata i njegovo srce bili su otvoreni za svakoga", napisao je Selak i dodao:

"Živio je za svoju porodicu, za sve nas, a posebno za svoju unučad, koja su bila njegova najveća radost i ponos. Teško je pronaći riječi kojima sin može da se oprosti od oca koji mu je bio oslonac, uzor i snaga kroz život".

Vjerujem, kaže Selak, da smrt nije kraj i da nas Gospod samo privremeno rastavlja.

"Vjerujem da si sada tamo gdje nema bola, tuge ni patnje, nego život vječni. Hvala ti, oče, za svaku riječ, svaki savjet, svaku žrtvu i svu ljubav koju si nam dao. Ponosan sam što sam tvoj sin. Putuj s Bogom, moj dobri oče. Do ponovnog susreta u Carstvu nebeskom. Vječan ti pomen i Carstvo nebesko, moj Milane", napisao je Selak.

Sahrana Milana Selaka će biti obavljena u srijedu, 5. avgusta 2026. godine, u 13.00 časova na Gradskom groblju Vrbanja.

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Goran Selak

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