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Đoković ima ideju za revoluciju u tenisu

Autor:

ATV redakcija
04.08.2026 08:49

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Ђоковић има идеју за револуцију у тенису
Foto: Tanjug / AP / Kirsty Wigglesworth

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković polako završava sa odmorom nakon Vimbldona koji je trajao skoro mjesec dana.

Slike i snimci kako uživa u Crnoj Gori postali su viralni, a vrijeme je polako da se uđe u proces priprema za naredni turnir.

Masters u Sinsinatiju od naredne nedjelje služiće mu kao priprema za US Open, poslednji Gren slem turnir u sezoni.

U međuvremenu se na društvenim mrežama pojavio viralan snimak.

Naime, Nole je predložio pravu revoluciju u svijetu tenisa i promjenu formata takmičenja, koja bi, prema njegovom mišljenju, bila zanimljivija. U razgovoru sa influenserom Nikom Kutrakosom on je otkrio svoje mišljenje.

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"Mislim da je tenisu potreban novi sistem bodovanja. Setovi ne bi trebalo da se igraju do šest gemova. Vjerujem da bi set trebalo da se igra do četiri gema, uz moguće ukidanje pravila prednosti pri rezultatu 40:40. Mečevi bi se igrali dok neko ne osvoji tri takva skraćena seta. Na taj način, mečevi ne bi trajali duže od dva sata, što je, po mom mišljenju, najbolje za sve", rekao je jedan od najspremnijih igrača u istoriji ove igre, prenosi "Telegraf".

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Novak Đoković

tenis

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