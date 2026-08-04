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Ima razlike: Da li je bolje postaviti štitnik za vjetrobran sa spoljne ili unutrašnje strane

Autor:

ATV redakcija
04.08.2026 09:54

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Заштита од сунца
Foto: Screenshot / YouTube

Automobil parkiran na suncu za kratko vrijeme može da dostigne veoma visoke temperature, ali da li na to utiču boja vozila i zaštita od sunca?

Upravo to ispitao je Njemački auto-klub (ADAK) u svom istraživanju.

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Često se, na primjer, govori da se bijela vozila ili vozila svijetlih boja manje zagrijavaju od onih tamnih. Zaista, tokom testa, površina crnog vozila se zagrijala znatno više od površine bijelog vozila – dostigla je 65 stepeni, u poređenju sa svega 44 stepena.

A šta je sa temperaturom u putničkoj kabini? Iznenađujuće, razlika je bila minimalna; kabina crnog automobila bila je toplija za samo pet stepeni, piše "HAK Revija".

Šta je sa štitnicima od sunca?

Koliko je efikasno postaviti štitnik sa unutrašnje strane vjetrobranskog stakla? Štitnik postavljen unutra ima minimalan efekat.

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Dok se referentno vozilo bez štitnika zagrijalo na 53 stepena, automobil sa štitnikom bio je hladniji za samo četiri stepena. Za bolju zaštitu, unutrašnji štitnik bi morao da prekrije cijelu površinu vjetrobranskog stakla, što je gotovo nemoguće postići.

Štitnik postavljen sa spoljne strane vjetrobranskog stakla daleko je efikasniji. Zahvaljujući takvom štitniku, unutrašnjost je bila hladnija za osam stepeni u odnosu na referentno vozilo.

Potpuna prekrivka koja štiti cijelo vozilo od sunčevog zračenja pružila je još bolju zaštitu, održavajući unutrašnjost hladnijom za deset stepeni.

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Zatamnjena bočna stakla iza B-stuba smanjila su temperaturu u kabini za samo dva stepena – iako su temperature na zadnjem sjedištu bile znatno niže: 48 stepeni umjesto 57.

Iako bijeli peškir neće značajno sniziti temperaturu u kabini, preporučljivo je postaviti ga preko upravljača – prvenstveno kako bi se izbjegle opekotine.

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Sunce

vrućina

Zaštita od sunca

Zaštita za vjetrobransko staklo

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