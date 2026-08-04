34 godine od odbrane Vojkovića, Grlice i Krupca: Prisustvuje Cvijanovićeva

Autor:ATV redakcija
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U Hramu Svetog sveštenomučenika Petra Dabrobosanskog u Vojkovićima u toku je liturgija povodom obilježavanja 34. godišnjice odbrane Vojkovića, Grlice i Krupca.
Nakon liturgije će biti služen parastos za poginule borce u okviru manifestacije "4. avgust - da se ne zaboravi".
Liturgiji prisustvuju porodice poginulih boraca, srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, načelnik opštine Istočna Ilidža Marinko Božović, te predstavnici udruženja proisteklih iz Odbrambeno-otadžbinskog rata.
Cvijanovićeva je obišla Spomen-kapelu koja se nalazi u porti crkve.
Nakon liturgije i parastosa ispred Spomen-kapele biće položeni vijenci.
Herojskom borbom lokalnog stanovništva i Vojske Republike Srpske 4. avgusta 1992. godine odbijen je napad muslimanskih snaga na Vojkoviće, Grlicu i Krupac, te spriječen njihov plan da krenu ka Ilidži i Palama.
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