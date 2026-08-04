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Prvi pacijent uskoro završava terapiju ruskom vakcinom protiv raka

Autor:

ATV redakcija
04.08.2026 10:41

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Вакцина или цјепиво је биолошки препарат који садржи специфичне антигене или дијелове генетског материјала који се примјењују ради индуковања активног имунског одговора ради спречавања развоја болести.
Foto: pexels/Laura Beauty Designer | Brasil

Prvi pacijent će u septembru završiti terapiju vakcinacije ruskim lijekom za liječenje melanoma, rekao je akademik Ruske akademije nauka i naučni direktor Nacionalnog istraživačkog centra za epidemiologiju i mikrobiologiju "Gamaleja" Aleksandar Ginzburg.

"Završna primjena (onkovakcine), koja je trenutno zakazana, biće početkom septembra, odnosno za mjesec dana", rekao je on za RIA Novosti.

Pacijent koji je prvi dobio novu vakcinu je šezdesetogodišnji stanovnik Kurske oblasti. Prvu dozu "neoonkovaka" primio je u aprilu.

Ovaj lijek je razvijen u Centru "Gamaleja", a proizvodi se u ruskom Nacionalnom medicinskom istraživačkom centru za radiologiju.

Ministarstvo zdravlja Rusije odobrilo je lijek za kliničku upotrebu početkom decembra.

Vakcina se individualno prilagođava svakom pacijentu na osnovu molekularnih i genetskih karakteristika njihovog tumora.

Kako je ranije najavio ruski premijer Mihail Mišustin, Rusi će moći da se liječe takvim lijekovima u okviru obaveznog zdravstvenog osiguranja.

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Tagovi :

vakcinacija

ruska vakcina rak

Rusija

naučnici

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