Potresna ispovijest Aleksandre Bursać o ocu koji je poginuo u Oluji

Aleksandra Bursać je na muzičku scenu kročila prije petnaest godina, nakon što je učestvovala u takmičenju "Zvezde Granda".

Tada je objavila svoju prvu pjesmu "Padale su kiše", koja je ubrzo postala ogroman hit.

Nauka i tehnologija Spustili su kameru ispod leda, a onda je uslijedio šok: Ovo stvorenje niko nije očekivao

Gostujući u emisiji "Ispovest", krajem novembra 2023. godine, pjevačica Aleksandra Bursać je otvoreno govorila o mnogim teškim momentima iz svog života – od djetinjstva bez oca koji je nastradao tokom "Oluje" 1995. godine, preko perioda kada je sa majkom i polusestrom boravila u Sigurnoj kući, pa sve do izazova koje donosi život na estradi.

"Imam lijepe uspomene, živjela sam na Galenici, to je naselje u blizini Zemuna. Družili smo se, a ja sam organizovala mini koncerte, čak i tokom bombardovanja. Svirala sam violinu, pohađala nižu muzičku školu, bila sam član hora ‘Kolibri’ oko dvije godine – tu su moji prvi muzički koraci. Mama je prepoznala moj talenat, i sama je muzički nadarena, ali pjeva jednostavnije, bez trilera, i ima odličan sluh", ispričala je Aleksandra.

Potom je govorila o njenom ocu koji je stradao u zločinačkoj akciji "Oluja".

Region Krenuli na medeni mjesec, pa ih dočekalo neprijatno iznenađenje na aerodromu

"Imam slike. Kažu da ličim na njega – fizički, ali i po karakteru. Mama kaže da sam tvrdoglava kao on. Bio je neko ko dugo trpi, ali kada presječe – za njega više ne postojiš. Takva sam i ja. Po visini nisam na njega, ali lice, oči i osmijeh – to je sve njegovo. Ponosna sam jer ga doživljavam kao heroja, čovjeka koji je otišao da se bori za svoju zemlju", rekla je Aleksandra.

"I dan-danas mi fali. Mi smo odrasle uz maminog sadašnjeg supruga, volimo ga, ali nisam imala osobu koju bih mogla da zovem tatom. I to će zauvijek ostati bolna tačka", dodala je.

Gradovi i opštine Počela isporuka besplatnih udžbenika za osnovce

Na pitanje da može da mu se obrati sada, šta bi mu rekla, ona je istakla:

"Ne znam... Nemam taj osjećaj. Možda bih samo poželjela da ga makar vidim, ništa više".

Na kraju je ispričala da je njen otac sahranjen u Hrvatskoj jer je to bila njegova želja, da počiva na mjestu gdje mu je vijekovno ognjište.

"ahranjen je u Hrvatskoj. Skoro sam bila tamo, kada nam je deda preminuo. Tada sam prvi put otišla na njegov grob i smogla snage da se suočim s tim. To je bila njegova želja – da ostane tamo", zaključila je Aleksandra.

(Nova)