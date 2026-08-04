Riječi pjesme koju je Baja Mali Knindža napisao zbog Oluje kidaju dušu

Autor:ATV redakcija
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Danas se obilježava 31 godina od početka hrvatske oružane akcije "Oluja" tokom koje je stradalo više od 1.900 i protjerano više od 220.000 Srba.
Među protjeranim Srbima bio je i proslavljeni pjevač Mirko Pajčin, poznatiji kao Baja Mali Knindža, koji je na današnji dan prije pet godina objavio pjesmu "4. avgust".
Numera govori o tome kako su izgledali dani svih Srba koji su bili primorani da napuste svoja vječna ognjišta, a tokom svih ovih godina izaziva najdublje emocije svakoga ko je posluša.
Plakao bi' kao malo dijete
kad se sjetim devedeset pete
i četvrtog avgusta u podne
kad sam kren'o ispred kuće rodne
Plače nebo nad mojim Gubinom,
nad srušenom kućom Neđukinom.
Tužno Troglav u maglama ćuti,
sve nestade u jednoj minuti
O Dinari svojoj pjesme pišem,
voljeću je dok živim, dok dišem.
Draga mi je svaka njena stijena
sa tamjanom što je okađena
Što ne palim tamo slavsku svijeću
to im nikad oprostiti neću
što se soko u ravnici budi
nek' im Gospod 'mjesto mene sudi.
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