Riječi pjesme koju je Baja Mali Knindža napisao zbog Oluje kidaju dušu

Danas se obilježava 31 godina od početka hrvatske oružane akcije "Oluja" tokom koje je stradalo više od 1.900 i protjerano više od 220.000 Srba.

Među protjeranim Srbima bio je i proslavljeni pjevač Mirko Pajčin, poznatiji kao Baja Mali Knindža, koji je na današnji dan prije pet godina objavio pjesmu "4. avgust".

Numera govori o tome kako su izgledali dani svih Srba koji su bili primorani da napuste svoja vječna ognjišta, a tokom svih ovih godina izaziva najdublje emocije svakoga ko je posluša.

"Sve nestade u jednoj minuti"

U nastavku prenosimo tekst pjesme u cjelosti:

Plakao bi' kao malo dijete

kad se sjetim devedeset pete

i četvrtog avgusta u podne

kad sam kren'o ispred kuće rodne

Plače nebo nad mojim Gubinom,

nad srušenom kućom Neđukinom.

Tužno Troglav u maglama ćuti,

sve nestade u jednoj minuti

O Dinari svojoj pjesme pišem,

voljeću je dok živim, dok dišem.

Draga mi je svaka njena stijena

sa tamjanom što je okađena

Što ne palim tamo slavsku svijeću

to im nikad oprostiti neću

što se soko u ravnici budi

nek' im Gospod 'mjesto mene sudi.