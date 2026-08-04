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Minić: Dobra vijest stiže iz Prijedora, nastavljamo dalje

Autor:

ATV redakcija
04.08.2026 13:43

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Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске
Foto: ATV

Dobra vijest stiže iz Prijedora, poručio je premijer Republike Srpske Savo Minić, nakon što je u Prijedoru počela isporuka besplatnih udžbenika koje su obezbijedili Vlada Srpske i Gradska uprava.

Minić je istakao da je cilj da svako dijete u Srpskoj ima jednake uslove za obrazovanje, a da roditelji osjete konkretnu podršku institucija.

Minić je naglasio da je ulaganje u znanje i mlade ljude najbolja investicija u budućnost Republike Srpske.

"Zbog toga ćemo nastaviti da sprovodimo mjere koje jačaju porodicu i unapređuju obrazovni sistem", objavio je Minić na "Iksu" i dodao da dobra vijest stiže danas iz Prijedora.

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Tagovi :

Savo Minić

Prijedor

Besplatni udžbenici

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