Minić: Dobra vijest stiže iz Prijedora, nastavljamo dalje

Autor:ATV redakcija
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Dobra vijest stiže iz Prijedora, poručio je premijer Republike Srpske Savo Minić, nakon što je u Prijedoru počela isporuka besplatnih udžbenika koje su obezbijedili Vlada Srpske i Gradska uprava.
Minić je istakao da je cilj da svako dijete u Srpskoj ima jednake uslove za obrazovanje, a da roditelji osjete konkretnu podršku institucija.
Minić je naglasio da je ulaganje u znanje i mlade ljude najbolja investicija u budućnost Republike Srpske.
"Zbog toga ćemo nastaviti da sprovodimo mjere koje jačaju porodicu i unapređuju obrazovni sistem", objavio je Minić na "Iksu" i dodao da dobra vijest stiže danas iz Prijedora.
Dobra vijest stiže danas iz Prijedora, počela je isporuka besplatnih udžbenika koje su zajedničkim snagama obezbijedili Gradska uprava i Vlada Republike Srpske.— Savo Minić (@minic_savo) August 4, 2026
Naš cilj je da svako dijete ima jednake uslove za obrazovanje, a da roditelji osjete konkretnu podršku institucija.
Ulaganje…
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