Minić: Dobra vijest stiže iz Prijedora, nastavljamo dalje

Dobra vijest stiže iz Prijedora, poručio je premijer Republike Srpske Savo Minić, nakon što je u Prijedoru počela isporuka besplatnih udžbenika koje su obezbijedili Vlada Srpske i Gradska uprava.

Minić je istakao da je cilj da svako dijete u Srpskoj ima jednake uslove za obrazovanje, a da roditelji osjete konkretnu podršku institucija.

Minić je naglasio da je ulaganje u znanje i mlade ljude najbolja investicija u budućnost Republike Srpske.

"Zbog toga ćemo nastaviti da sprovodimo mjere koje jačaju porodicu i unapređuju obrazovni sistem", objavio je Minić na "Iksu" i dodao da dobra vijest stiže danas iz Prijedora.