Teška nesreća kod Prnjavora: Povrijeđen motociklista, obustavljen saobraćaj

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Motociklista M.S. iz Srbije povrijeđen je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na magistralnom putu Prnjavor - Stanari.
U PU Banjaluka navode da se nezgoda dogodila u 12.55 časova u mjestu Popovi.
”U nezgodi su učestvovali motocikl ”kavasaki” kojim je upravljao M.S. iz Srbije i automobil ”dačija” za čijim volanom je bio D.M. iz Prnjavor. U nezgodi motociklista je zadobio tjelesne povrede”, navode u PU Banjaluka.
Na ovoj dionici puta u 14.10 časova je obustavljen saobraćaj, do završetka uviđaja koji je u toku. Saobraćaj se odvija alternativnim pravcima.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Hronika
1 h0
Hronika
1 h0
Hronika
1 h1
Hronika
5 h0
Najnovije
15
38
15
36
15
35
15
23
15
10
Trenutno na programu