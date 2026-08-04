Teška nesreća kod Prnjavora: Povrijeđen motociklista, obustavljen saobraćaj

Motociklista M.S. iz Srbije povrijeđen je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na magistralnom putu Prnjavor - Stanari.

U PU Banjaluka navode da se nezgoda dogodila u 12.55 časova u mjestu Popovi.

”U nezgodi su učestvovali motocikl ”kavasaki” kojim je upravljao M.S. iz Srbije i automobil ”dačija” za čijim volanom je bio D.M. iz Prnjavor. U nezgodi motociklista je zadobio tjelesne povrede”, navode u PU Banjaluka.

Na ovoj dionici puta u 14.10 časova je obustavljen saobraćaj, do završetka uviđaja koji je u toku. Saobraćaj se odvija alternativnim pravcima.