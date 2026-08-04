Pucnjave u Lukavici su posljedica sukoba Eleza i Ždrale, evo kako je sve počelo

Obračuni u Istočnom Sarajevu, u kojima su ranjeni Kosta Pandurević i Davor Dabić, posljedica su sukoba između kriminalnih grupa Darka Eleza i Đorđa Ždrale, koji traje više od dvije decenije i dosada je odnio najmanje pet života.

To za ATV tvrde izvori uključeni u istragu pucnjava, koje su u posljednjih 48 časova uznemirili Lukavicu.

Dvije pucnjave za 48 sati

Za pokušaj teškog ubistva Pandurevića osumnjičen je Ždrale, koji je nakon pucnjave u blindiranom ”audiju A8” pobjegao prema Kantonu Sarajevo i za njim se intenzivno traga. Ko je pucao na Dabića nije poznato i policija intenzivno radi na identifikaciji napadača.

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”Napadač je prišao Dabiću u ulici Sime Milutinovića Sarajlije i prema njemu je iz pištolja sa prigušivačem ispalio osam hitaca, kalibra 9mm. Pogodio ga je u glavu i petu. Pješke je pobjegao između zgrada, a dosadašnji rezultati istrage ukazuju da je kasnije vozilom umakao takođe prema Kantonu Sarajevo”, kaže izvor ATV-a.

Pandurević se priklonio Elezu?

Obje žrtve su, prema operativnim podacima policije, bliske Elezu. Dabić je godinama važio za Elezovog saradnika, dok je Pandurević svojevremeno bio ”desna ruka” Ždrale. Istražioci tvrde da je prije nekoliko mjeseci promijenio stranu i priklonio se Elezu. Na to, kako navode izvori ATV-a, ukazuje i pucnjava u Spomen parku Vraca od 7. juna u kojoj je učestvovalo više osoba. Sastanak je navodno dogovorio Pandurević, a u pucnjavi je ubijen Branislav Janjić, bliski Elezov saradnik. Ranjeni su Sergej Furtula i Amel Bogućanin, kome je život spasio pancir, kao i Blaško Furtula koji je u bjekstvu.

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”Operativni podaci ukazuju da su posljednje pucnjave posljedica 20-godišnjeg sukoba između Ždrale i Eleza. Taj sukob traje i nemoguće je predvidjeti šta će uslijediti”, kaže izvor ATV-a.

Nakon ranjavanja Dabića pojavile su se nezvanične informacije o navodnoj pucnjavi na Vracama, ali se ispostavilo da se radilo o lažnoj uzbuni. Ipak, na Vracama je danas bila prisutna specijalna policija MUP-a Kantona Sarajevo. Kako saznajemo tu su iz preventivnih razloga i kao podrška kolegama iz Istočnog Sarajeva dok traje potraga za Ždralom i napadačem na Dabića.

Robija, kumstvo, misica i pokušaji ubistva

Istorija sukoba Eleza i Ždrale datira od početka 2006. godine. Prethodno su se upoznali u KPZ Kula gdje su u istovremeno robijali zbog ubistva. Postali su kumovi, nakon što je Ždrale krstio Elezovo dijete. O njihovom odnosu i sukobu Ždrale je detaljno svjedočio u Sudu BiH, u okviru predmeta ”Lutka”. Prema njegovom iskazu sukob je počeo u januaru 2006. godine kada ga je Slaviša Bilinac Bili (vodi se kao nestao) upozorio da mu Elez sprema likvidaciju. Ždrale je na sudu tvrdio da ne zna šta je razlog.

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Prvi pokušaj ubistva dogodio se 13. aprila 2006. godine. Slobodanka Tošić, nekadašnja mis fotogeničnosti BiH i plejbojeva zečica, Ždralu je ”navukla” na lokaciju gdje je na njega pucano iz dvije automatske puške. Ranjen je u ruke i leđa, a kao jednog od napadača označio je Eleza.

Drugi pokušaj ubistva dogodio se 6. oktobra 2006. u kafiću ”Sport” u Istočnom Sarajevu. Na Ždralu je tada pucao Strahinja Rašeta iz Srbije, ali je promašio. Ždrale je uzvratio paljbu i ranio napadača, koji je pobjegao u Srbiju.

Rafali i auto bomba odnijeli pet života

Rat između dvije kriminalne grupe nakon toga se rasplamsao. Ždralin blizak prijatelj Boris Govedarica ubijen je rafalima iz automatske puške 24. avgusta 2007. godine kod Tržnog centra ”Tom”. Vladimir Vlatko Mačar ubijen je 30. januara 2008. godine u eksploziji bombe, koja je bila skrivena u ”golf” koji su ubice parkirale pred njegov kafić ”Omerta” na Palama.

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U eksploziji su, ni krivi ni dužni, ubijeni Milan Vlaškić i Rade Magazin koji su se tu slučajno zatekli, te su ranjene četiri osobe. Mačar je bio blizak sa Ždralom, kao i Zoran Golub Čarlama koji je 10. avgusta 2008. godine izrešetan sa dvije automatske puške ispred svog kafića ”Sport”.

Bjekstvo u Njemačku i presuda za ubistvo Mauzera

Nedugo nakon toga Ždrale je napustio BiH i otišao u Njemačku, nakon što su ga istražni organi upozorili da mu se sprema likvidacija snajperom. Naknadno je izručen u BiH i 2010. godine je osuđen za ubistvo nekadašnjeg načelnika Uprave policije MUP-a RS Ljubiše Savića Mauzera na 20 godina zatvora. Kaznu je odležao 2022. nakon što su mu objedinjene kazne za ubistvo Mauzera i ubistvo iz 1996. godine. U kaznu mu je uračunato vrijeme provedeno u pritvoru, kao i vrijeme provedeno u zatvoru zbog ubistva iz 1996. godine.

Predmet ”Lutka” i Elezova nagodba

Za sve navedene likvidacije u predmetu ”Lutka” osuđeno je više članova kriminalne grupa Darka Eleza. Njih 15 dobilo je 118 godina zatvora, a najveću kaznu od 20 godina zatvora dobio je Bojan Cvijan, nekadašnji šef Odsjeka za narkotike u SIPA. Elez je godinama izbjegavao pravdu i tek je u martu 2021. godine izručen iz Srbije u BiH. Nakon nagodbe s Tužilaštvom BiH i sporazumnog priznanja krivice osuđen je na 15 godina zatvora.

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Grupa, kao i Elez, oglašeni su krivim za organizovani kriminal i ubistva Govedarice, Mačara, Vlaškića, Magazina, Goluba i dva pokušaja ubistva Ždrale. Osuđeni su i za pljačke 2,2 miliona evra iz kombija Privredne banke Sarajevo (jun 2006.), 670.000 KM iz "Pošte 2" (jun 2008.) u Sarajevu, 1,8 miliona KM iz kombija Pavlović Internešnal banke (avgust 2005.) i pokušaj pljačke 2,2 miliona KM iz poslovnice Nove banke u Istočnom Sarajevu (novembar 2005.), pranje novca i drugo.

Kaznu odležao za pet godina

Elez je, na lični zahtjev, na izdržavanje kazne prebačen u Srbiju. Prethodno mu je, kao i Ždrali, kazna za ranije ubistvo objedinjena sa presudom u predmetu Lutka i dobio je jedinstvenu kaznu od 20 godine zatvora. Tražio je i spajanje sa ranijom presudom od devet godina zatvora, koju je odležao u Srbiji. To mu je, kao i vrijeme u pritvoru, ubrojano u jedinstvenu kaznu i u aprilu 2026. godine je izašao iz zatvora kao slobodan čovjek.

Istrage bez epiloga

Eleza je Tužilaštvo BiH istraživalo i zbog sumnje da je bio član kriminalne grupe koja se dovodi u vezu sa ubistvima Siniše Miličevića Tigra u maju 2018. i Miloša Ostojića u januaru 2019. godine u Istočnom Sarajevu, planiranja likvidacija Zlatana Ćuka i Miloša Božovića, kao i tri iznude. Istraga nije rezultirala podizanjem optužnice.

MUP Republike Srpske u decembru 2022. godine podnio je izvještaj Tužilaštvu BiH protiv Darka Eleza, vođe kavačkog klana Radoja Zvicera i još jedne osobe, zbog sumnje da su planirali likvidaciju Ognjena Orašanina. Radilo se o podmetanju bombe pod Orašaninov automobil, koja je otkrivena i deaktivirana 17. oktobra 2020. godine. U predmetu su korišteni podaci iz kriptovanih aplikacija. Istraga je aktivna i tužilačka odluka nije donesena.

Optužen za nanošenje tjelesnih povreda

Od izlaska na slobodu Đorđe Ždrale ”zaradio” je jednu optužnicu. Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu optužilo ga je da je, zajedno sa Zoranom Šljivićem, nanio tjelesne povrede N.K. i N.N. u aprilu 2024. godine. Sukob se dogodio na raskrsnici Spasovdanske i ulice Prve sarajevske brigade u Istočnom Novom Sarajevu. Slučaj još nije dobio sudski epilog.