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Kiropraktičar masirao devojku, ona dobila moždani udar

Autor:

ATV redakcija
04.08.2026 15:02

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Киропрактичар масирао девојку, она добила мождани удар

Ono što je trebalo da bude običan pregled kod kiropraktičara zauvek je promijenilo život Kejtlin Džensen (28) iz američke savezne države Džordžije.

Samo dvadesetak minuta nakon tretmana vrata doživjela je disekciju vertebralne arterije, ozbiljno oštećenje krvnog suda koje je izazvalo moždani udar i teško oštećenje mozga.

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Njena majka Darlin kaže da je Kejtlin prije nesreće bila potpuno zdrava, završila je studije hemije i biologije i planirala karijeru u nauci.

Umjesto toga, mjesecima je vodila tešku borbu kroz bolnice i rehabilitacione centre, a danas je vezana za invalidska kolica.

Poslije moždanog udara gotovo je izgubila vid, nije mogla normalno da pomijera oči, niti da obavlja najosnovnije životne funkcije. Zahvaljujući dugotrajnoj rehabilitaciji, terapijama i upornom radu, njen vid se postepeno popravlja, a ljekari ističu da su mali pomaci veliki uspjeh.

Prema stručnim studijama, disekcija vertebralne arterije može nastati usled različitih povreda, uključujući i manipulaciju vratom tokom kiropraktičkog tretmana, iako je riječ o rijetkoj komplikaciji. Stručnjaci zbog toga upozoravaju da građani treba da budu upoznati sa mogućim rizicima i simptomima.

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Porodica Džensen danas vodi tešku borbu sa zdravstvenim sistemom i ogromnim troškovima liječenja, dok je Darlin odlučila da javno govori o kćerkinom slučaju kako bi upozorila druge. Kako kaže, svakodnevno joj se javljaju ljudi sa sličnim iskustvima, zbog čega smatra da je podizanje svijesti o potencijalnim rizicima od presudnog značaja.

"Ako naša priča spase makar jedan život, sve ovo neće biti uzalud“, poručila je Kejtlinina majka, prenosi "Alo".

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Masaža

moždani udar

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