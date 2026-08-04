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Pronađeno tijelo supruga italijanske ministarke

04.08.2026 15:54

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Италија застава туристичка земља
Foto: Pexel/ Thao August-Lam

Tijelo Luiđija Kavalarija, supruga italijanske ministarke za porodicu Evđenije Ročele, pronađeno je danas u jezeru Viko u oblasti Lacio, javlja ANSA.

Kavalarijevo tijelo pronašli su ronioci oko kilometar udaljeno od mesta na kojem je 84-godišnji inženjer i univerzitetski profesor nestao 27. juna.

Prema prvim informacijama, Kavalariju je pozlilo nakon što je tokom ljetnjih vrućina u Italiji ušao u jezero kako bi se rashladio.

Kavalarije, koji je bio inženjer i akademik, nestao je krajem juna u jezeru Viko, na sjeveru italijanske oblasti Lacio.

Prema izvorima, Kavalari je bio sa suprugom u čamcu kada je upao u vodu, a nije jasno da li je zaronio ili je pao.

Ročela je proslavila zlatnu godišnjicu braka prošlog marta.

"Upoznala sam ga kada sam imala osamnaest godina i od tog trenutka nikada se nismo razdvajali", rekla je ranije Ročela.

Luiđi Kavalari je profesor na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta Gabrijele d'Anuncio u Kjeti-Peskari.

(Telegraf)

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pronađeno tijelo

Italija

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