Pronađeno tijelo supruga italijanske ministarke

Tijelo Luiđija Kavalarija, supruga italijanske ministarke za porodicu Evđenije Ročele, pronađeno je danas u jezeru Viko u oblasti Lacio, javlja ANSA.

Kavalarijevo tijelo pronašli su ronioci oko kilometar udaljeno od mesta na kojem je 84-godišnji inženjer i univerzitetski profesor nestao 27. juna.

Prema prvim informacijama, Kavalariju je pozlilo nakon što je tokom ljetnjih vrućina u Italiji ušao u jezero kako bi se rashladio.

Kavalarije, koji je bio inženjer i akademik, nestao je krajem juna u jezeru Viko, na sjeveru italijanske oblasti Lacio.

Prema izvorima, Kavalari je bio sa suprugom u čamcu kada je upao u vodu, a nije jasno da li je zaronio ili je pao.

Body of Family Minister Roccella's husband found in Lake Vico. (ANSA) - ROME, AUG 4 - Frogmen recovered the body of Luigi Cavallari, the husband of Family Minister Eugenia Roccella, in Lake Vico on Tuesday.

The body was found approximately 1km... #ANSA https://t.co/9rO6yMQ8H5 — Ansa English News (@ansa_english) August 4, 2026

Ročela je proslavila zlatnu godišnjicu braka prošlog marta.

"Upoznala sam ga kada sam imala osamnaest godina i od tog trenutka nikada se nismo razdvajali", rekla je ranije Ročela.

Luiđi Kavalari je profesor na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta Gabrijele d'Anuncio u Kjeti-Peskari.

(Telegraf)