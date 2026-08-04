Da li mačke stvarno ne vole svoje vlasnike?

Čak i najveći ljubitelji mačaka ponekad se zapitaju da li im njihov kućni ljubimac zaista uzvraća ljubav. Dok vlasnici pasa često ističu vijekovnu vezu između čovjeka i "najboljeg prijatelja", mačke su vijekovima zadržale auru nezavisnosti i misterioznosti. Ipak, savremena istraživanja pokazuju da je predstava o mačkama kao hladnim i nezainteresovanim životinjama uglavnom pogrešna.

Njihova samostalnost ima korijene u evoluciji. Za razliku od pasa, čiji su preci živjeli u čoporima, divlje mačke su uglavnom bile usamljeni lovci. Ipak, tokom pripitomljavanja mačke su razvile sposobnost da stvaraju snažne društvene veze, ne samo sa drugim mačkama već i sa ljudima.

Nova naučna saznanja pokazuju da mačke mogu da razviju duboku privrženost svojim vlasnicima, sličnu onoj koju pokazuju psi i mala deca.

Istraživanje Kristin Vitale sa Državnog univerziteta u Oregonu pokazalo je da mačke sa svojim starateljima razvijaju različite oblike vezanosti, što ukazuje na to da ljude doživljavaju kao izvor sigurnosti i udobnosti.

Iako se možda ne oslanjaju na ljude na isti način kao psi, mnoge mačke jasno pokazuju naklonost i uživaju u društvu svojih vlasnika. Tajna je u tome da naučimo da prepoznamo njihov specifičan način komunikacije.

Tajni jezik tijela, od repa do stomaka

Jedan od najjasnijih znakova mačje naklonosti je način na koji vas pozdravlja. U komunikaciji sa drugim mačkama, ali i sa ljudima, one koriste signale koji pokazuju povjerenje i želju za bliskošću.

Podignut rep, uspravan poput jarbola, predstavlja znak prijateljskog raspoloženja, nešto poput mačjeg pozdrava.

Neke mačke će, pri susretu sa osobom koju vole, podići rep u obliku blagog znaka pitanja, što često znači da su raspoložene za kontakt ili igru.

Kada mačka obavije rep oko vaše noge, ona pokazuje bliskost na sličan način kao kada isprepliće rep sa drugom mačkom kojoj vjeruje. Još jedan veliki znak povjerenja je kada se prevrne na leđa i pokaže stomak, jedan od najosjetljivijih dijelova tijela.

Ipak, to ne znači uvijek da želi da je mazite po stomaku. Većina mačaka više uživa u dodiru po glavi, obrazima i vratu, dok dodirivanje stomaka može izazvati instinktivnu reakciju i povlačenje.

Neke mačke svoju radost zbog susreta pokazuju i posebnim zvucima, tihim cvrkutanjem ili treperenjem glasa. Takav pozdrav obično je rezervisan za ljude koje posebno cijene.

Dodir koji znači: "Ti si moj čovjek"

Mačji dodir otkriva mnogo o njihovom odnosu prema ljudima. Mačke imaju mirisne žlijezde na glavi, oko ušiju i na bokovima, pa trljanjem o ljude i predmete ostavljaju svoj miris.

Kada vam mačka trlja glavu ili bok o noge, ona vas na svoj način označava kao nekoga ko pripada njenom sigurnom okruženju. U mačjem svijetu, to je znak prihvatanja i povjerenja.

Posebno značajan gest je takozvani "udarac glavom", kada mačka nežno gurne glavu u vas. Ovo ponašanje obično čuva za najbliže mačje prijatelje i ljude kojima u potpunosti vjeruje.

Još jedan znak privrženosti je timarenje. Ako vam mačka liže ruku ili lice, ona vas uključuje u svoj društveni krug, iako njen hrapavi jezik možda nije najprijatniji dokaz naklonosti.

Pogled koji govori više od riječi

Mačke mnogo toga komuniciraju pogledom. Dok nepoznate ljude ili životinje često posmatraju dugim, direktnim pogledom, prema onima kojima veruju koriste drugačiji signal - sporo treptanje.

Istraživanja su pokazala da je sporo treptanje povezano sa pozitivnim emocijama i može biti znak zadovoljstva, povjerenja i privrženosti. Zbog toga je ovaj gest dobio nadimak "mačji poljubac".

Ako želite da uzvratite taj znak pažnje, pokušajte da sporo trepnete svojoj mački. Mnoge će vam odgovoriti istim pokretom.

Poštovanje ličnog prostora takođe je važan dio mačje naklonosti.

Ako vam mačka dozvoljava da joj se približite, da je dodirujete ili da spava pored vas, to je pokazatelj snažne veze. A kada se udobno smjesti u vašem krilu i zaspi, šalje jednu od najjasnijih poruka koje mačka može da uputi - osjeća se potpuno sigurno.

(Mondo)