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SZO se oglasila zbog epidemije smrtonosnog virusa

Autor:

ATV redakcija
04.08.2026 16:15

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Здравствени радници обучени у заштитну опрему почињу смјену у центру за лијечење еболе у ​​Бенију, Конго, 16. јула 2019.
Foto: Tanjug/AP Photo/Jerome Delay, File

Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) saopštila je danas da ubrzano napreduju ispitivanja eksperimentalnih terapija, preventivnih lijekova i vakcina protiv bundibugjo soja virusa ebole.

Ovaj virus je izazvao aktuelnu epidemiju u Demokratskoj Republici Kongo, za koju još ne postoje odobrene vakcine niti terapije.

Predstavnik SZO Vase Moerti izjavio je novinarima u Ženevi da su istraživački protokoli pripremljeni prije izbijanja epidemije omogućili znatno brži početak kliničkih ispitivanja novih terapija i vakcina, prenio je Rojters.

"Ako uporedimo ovu epidemiju sa prethodnim epidemijama ebole, uspjeli smo da započnemo klinička ispitivanja mnogo brže. Tačno je da su pretklinički podaci koje imamo ohrabrujući", rekao je Moerti.

Ебола Конго

Zdravlje

Epidemija ebole se pogoršava, sve veći rizik za širenje

On je, međutim, upozorio da samo klinička ispitivanja mogu da potvrde da li su novi lijekovi i vakcine zaista bezbjedni i efikasni.

Prema navodima SZO, aktuelna epidemija, koja je druga po veličini i najbrže šireća zabilježena epidemija izazvana bundibugjo sojem ebole, i dalje predstavlja veliki izazov za zdravstvene službe u Demokratskoj Republici Kongo.

Podaci SZO pokazuju da je zaključno sa 1. avgustom u Demokratskoj Republici Kongo potvrđeno 3.748 slučajeva zaraze i 1.657 smrtnih slučajeva u 49 zdravstvenih zona u pet provincija.

Pod zdravstvenim nadzorom trenutno se nalazi oko 17.000 osoba koje su bile u kontaktu sa zaraženima, pri čemu se približno 80 odsto njih svakodnevno prati.

(b92)

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Tagovi :

SZO

Ebola virus

Vakcina

Kongo

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