Carinici u Zagrebu otkrili marihuanu u pakovanjima instant rezanaca

Carinski službenici u Zagrebu, u saradnji sa policijom, spriječili su pokušaj krijumčarenja više kilograma marihuane koja je bila skrivena u poštanskim pošiljkama deklarisanim kao paketi sa instant rezancima.

Slučaj još jednom pokazuje da krijumčari sve češće koriste sasvim obične proizvode kako bi pokušali da prevare carinske kontrole, kako navodi Dnevni avaz.

Četiri obična paketa izazvala sumnju

Kako je saopštila Carinska uprava Hrvatske, slučaj je otkriven 15. jula tokom redovne kontrole pošiljki u jednoj poštanskom ispostavi u Zagrebu.

Prilikom pregleda izdvojena su četiri paketa koja su izazvala sumnju carinskih službenika. Utvrđeno je da su sve pošiljke bile upućene istom primaocu, a njihova ukupna bruto masa iznosila je 28,32 kilograma.

Sve je bilo deklarisano kao hrana

Iako je na paketima bilo navedeno da se u njima nalazi hrana, detaljan pregled pokazao je da je deo sadržaja iskorišćen za skrivanje droge. U 72 pakovanja nalazili su se originalni prehrambeni proizvodi, dok je u preostalih 72 pakovanja otkriveno čak 80 providnih plastičnih kesica sa ukupno 4.636 grama marihuane.

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Pronađena droga je zaplenjena, a cijeli predmet predat je službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Hrvatske na dalje postupanje.

Zaplijena otkrila novi način krijumčarenja

Slučaj iz Zagreba potvrđuje da krijumčari sve češće pokušavaju da iskoriste međunarodni poštanski saobraćaj i naizgled bezazlene pošiljke kako bi prikrili ilegalan sadržaj.

Upravo zbog toga carinske službe širom Evrope posljednjih godina pojačavaju kontrole poštanskih paketa, jer se droga sve češće krije među proizvodima koji na prvi pogled ne izazivaju nikakvu sumnju.

(Dnevni avaz)