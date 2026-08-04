Džabar Parker se vratio: "Dobrodošao nazad"

Jedan od najvećih promašaja u istoriji KK Partizan Džabari Parker, na kratko se vratio u SAD.

I dalje je neizvjesno šta ga čeka u budućnosti, ali nije propustio priliku da se vrati na dobro poznato mjesto - Univerzitet Đuk.

Parker je posjetio trening Đuk Blu devilsa, za koje je nastupao u sezoni 2013/14 – svojoj jedinoj u koledž košarci.

- Džabari Parker, dobrodošao nazad - stoji na objavi Đuka na društvenim mrežama.

- Sada imamo i određeno iskustvo i napravićemo velike stvari. I ja sam deo ekipe, iako sada sve pratim izdaleka. I dalje sam uz vas, redovno provjeravam kako ste, a svako može da me pozove - poručio je Parker.