Dok Evropa gori, oni se smrzavaju

Snažan antarktički polarni talas zahvatio je Južno ostrvo Novog Zelanda. Snijeg je stigao do nivoa mora, zatvoreni su putevi, obustavljen trajektni saobraćaj i poremećen rad škola.

Antarktički polarni talas zahvatio je u utorak dijelove Južnog ostrva Novog Zelanda, donijevši snijeg do nivoa mora i ledene temperature koje su dovele do zatvaranja puteva i poremetile rad škola.

Snijeg je prekrio Danidin, drugi po veličini grad na Južnom ostrvu, zbog čega je policija pozvala građane da ne putuju osim ako to nije neophodno, zbog poljedice na putevima.

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"Policija je jutros primila više prijava o saobraćajnim nezgodama širom Danidina, pri čemu je nekoliko vozila sletjelo sa puta. Srećom, nije bilo povrijeđenih", saopštila je novozelandska policija na društvenim mrežama.

Lokalni mediji prenijeli su da su skijaši i snouborderi iskoristili snežne padavine kako bi se spuštali niz Boldvin ulicu u Danidinu, koja važi za najstrmiju stambenu ulicu na svijetu. Sjevernije, snijeg je bio vidljiv čak i na pješčanoj plaži Nju Brajton u Krajstčerču.

Snijeg je rijetka pojava u Danidinu, posebno na nivou mora, iako viši dijelovi grada tokom snažnih hladnih talasa povremeno dobijaju sniježni pokrivač.

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Sve autobuske linije u gradu su obustavljene, saopštile su vlasti, dok je trajektni saobraćaj između Sjevernog i Južnog ostrva privremeno suspendovan zbog jakog vjetra i visokih talasa.

Meteorološka služba Novog Zelanda (MetService) saopštila je da će hladni talas potrajati još najmanje dva dana, donoseći snijeg ili susnježicu do područja blizu nivoa mora na istočnoj obali Južnog ostrva.

Prognozira se da bi četvrtak ujutru mogao donijeti najniže temperature ove godine u mnogim dijelovima Novog Zelanda.

(Rojters)