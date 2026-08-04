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Rubio: Postignut napredak u razgovorima o Ormuskom moreuzu

Autor:

ATV redakcija
04.08.2026 16:58

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Државни секретар Сједињених Америчких Држава
Foto: Tanjug/AP Photo/Jacquelyn Martin

Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je da je postignut napredak u razgovorima sa Iranom i Omanom o omogućavanju prolaska većeg broja brodova kroz Ormuski moreuz, te da se nada skorijem postizanju mirovnog sporazuma.

"Ostvaren je napredak u razgovorima, ali još nije postignut konačan dogovor. Nadamo se da će se to dogoditi veoma brzo", rekao je Rubio novinarima u Stejt departmentu, prenosi Srna.

Američki predsjednik Donald Tramp saopštio je juče da su pregovori u toku i da je ovo Teheranu posljednja prilika da postigne dobar sporazum.

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Tagovi :

Marko Rubio

Amerika

Iran

dogovor

Ormuski moreuz

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