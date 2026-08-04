Rubio: Postignut napredak u razgovorima o Ormuskom moreuzu

Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je da je postignut napredak u razgovorima sa Iranom i Omanom o omogućavanju prolaska većeg broja brodova kroz Ormuski moreuz, te da se nada skorijem postizanju mirovnog sporazuma.

"Ostvaren je napredak u razgovorima, ali još nije postignut konačan dogovor. Nadamo se da će se to dogoditi veoma brzo", rekao je Rubio novinarima u Stejt departmentu, prenosi Srna.

Američki predsjednik Donald Tramp saopštio je juče da su pregovori u toku i da je ovo Teheranu posljednja prilika da postigne dobar sporazum.