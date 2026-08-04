Logo

Vučić: Priče o nekakvim mojim snagama su notorna laž

Autor:

ATV redakcija
04.08.2026 17:26

Komentari:

1
Предсједник Србије Александар Вучић у обраћању присутнима током посјете погону "Јумка" у Дрвару.
Foto: Srna

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se iz Čipuljića i poručio da su priče o nekakvim "Vučićevim snagama" notorna laž.

O provokaciji sa ratnim zastavama BiH koje su okačene blizu njegove kuće u Čipuljiću, Vučić ističe da već 12 godina vode kampanju protiv njega.

"Nemam kome da se pravdam što sam došao na ognjište svojih predaka, i neću to da radim. A što se tiče ratnih zastava, nikada ih nije bilo toliko u Čipuljiću, nikada nisu ni živjeli u Čipuljiću. Sa najvećim brojem ljudi koji su prošli pored kuće sam se pozdravio na najljepši način, ali postoje neki ljudi koji još žive u ratnim vremenima, i da dočekaju drugo poluvrijeme. Što je uvijek loše, prije svega za njih... Za mene je bilo važno da pokažem da se nikada nećemo odreći svojih korena i srpskog roda, ma koliko teško bilo danas biti Srbin u Čipuljiću i Bugojnu", istakao je on.

Ненад Стевандић

Republika Srpska

Stevandić: Helez isijava mržnju prema Srbima, a posebno prema predsjedniku Srbije

Priče o "Vučićevim snagama" su notorna laž

Dodaje da su počeli da izmišljaju priče o nekakvih Vučićevim snagama, i ističe da je to notorna laž.

"Ja sam tu sa momcima i djevojkama iz Federacije i Srpske, to je bilo do njih nešto, o nadležnostima. A moji momci su tu, sve prijavljeno, nikakav problem nismo imali. A gori od tih politikanata su mi ovi jadnici iz Srbije, koji prvi lete da idu protiv svog naroda i predsjednika. To je mentalitet kmetske duše, rajinski mentalitet", rekao je Vučić.

bratislav gasic tanjug SAVA RADOVANOVIĆ

Srbija

Gašić poručio Helezu: Drina nije granica srpskog naroda, niti će to ikada biti

Vučić je rekao da nije fasciniran ratnim zastavama BiH, ali da će uvijek da voli Čipuljić i Bugojno.

"Gospođa Zubac mi je poklonila knjigu u kojoj piše da je Bugojno mjesto gdje su nekada živjeli i Srbi. Više Srba nema. Samo ono što ste vidjeli juče u mom dvorištu", kazao je on.

(b92)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tag :

Aleksandar Vučić

Komentari (1)

Pročitajte više

Нудле су врста тјестенине направљене од тијеста које се обично мијеша од брашна, воде и јаја или без јаја, у зависности од традиције, а затим обликује у дугачке траке или нити.

Region

Carinici u Zagrebu otkrili marihuanu u pakovanjima instant rezanaca

2 h

0
Минић: То што Веселијева користи затворске погодности - шамар правосудном систему БиХ

Republika Srpska

Minić: To što Veselijeva koristi zatvorske pogodnosti - šamar pravosudnom sistemu BiH

2 h

0
банкомат апарат новацподизање новца

Region

U Hrvatskoj sa bankomata izvučeno 250.000 evra

2 h

0
Ненад Стевандић

Republika Srpska

Stevandić: Helez isijava mržnju prema Srbima, a posebno prema predsjedniku Srbije

2 h

0

Više iz rubrike

Гашић поручио Хелезу: Дрина није граница српског народа, нити ће то икада бити

Srbija

Gašić poručio Helezu: Drina nije granica srpskog naroda, niti će to ikada biti

2 h

3
Полиција Србија

Srbija

Predstavio se kao majstor, pa napao penzionere: Zaključao ih i opljačkao

4 h

0
Руска државна застава вијори се на згради у Санкт Петербургу под ведрим небом.

Srbija

Ruska ambasada: Oluja je najtragičnija stranica novije istorije Balkana

6 h

0
Мушкарац руку везаних за столицу.

Srbija

Zbog ubistva uhapšene dvije žene i muškarac: Muškarac pronađen zavezan na tavanu

8 h

0

  • Najnovije

19

36

Ijačić: Prebilovci su simbol stradanja, ali i vaskrsenja i snage srpskog naroda

19

35

Dragočaj peti dan vez vode

19

33

Preminuo vatrogasac TVSJ Bijeljina Stefan Lazić

19

21

Obilježene 34 godine od napada na Vojkoviće, Grlicu i Krupac

19

16

Više od 70.000 ljudi upalo u Španiju zbog jedne laži

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima