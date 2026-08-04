Vučić: Priče o nekakvim mojim snagama su notorna laž

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se iz Čipuljića i poručio da su priče o nekakvim "Vučićevim snagama" notorna laž.

O provokaciji sa ratnim zastavama BiH koje su okačene blizu njegove kuće u Čipuljiću, Vučić ističe da već 12 godina vode kampanju protiv njega.

"Nemam kome da se pravdam što sam došao na ognjište svojih predaka, i neću to da radim. A što se tiče ratnih zastava, nikada ih nije bilo toliko u Čipuljiću, nikada nisu ni živjeli u Čipuljiću. Sa najvećim brojem ljudi koji su prošli pored kuće sam se pozdravio na najljepši način, ali postoje neki ljudi koji još žive u ratnim vremenima, i da dočekaju drugo poluvrijeme. Što je uvijek loše, prije svega za njih... Za mene je bilo važno da pokažem da se nikada nećemo odreći svojih korena i srpskog roda, ma koliko teško bilo danas biti Srbin u Čipuljiću i Bugojnu", istakao je on.

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Priče o "Vučićevim snagama" su notorna laž

Dodaje da su počeli da izmišljaju priče o nekakvih Vučićevim snagama, i ističe da je to notorna laž.

"Ja sam tu sa momcima i djevojkama iz Federacije i Srpske, to je bilo do njih nešto, o nadležnostima. A moji momci su tu, sve prijavljeno, nikakav problem nismo imali. A gori od tih politikanata su mi ovi jadnici iz Srbije, koji prvi lete da idu protiv svog naroda i predsjednika. To je mentalitet kmetske duše, rajinski mentalitet", rekao je Vučić.

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Vučić je rekao da nije fasciniran ratnim zastavama BiH, ali da će uvijek da voli Čipuljić i Bugojno.

"Gospođa Zubac mi je poklonila knjigu u kojoj piše da je Bugojno mjesto gdje su nekada živjeli i Srbi. Više Srba nema. Samo ono što ste vidjeli juče u mom dvorištu", kazao je on.

(b92)