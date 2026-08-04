Logo

Ambasada Rusije: "Oluja" jedna od najtragičnijih stranica novije istorije Balkana

04.08.2026 17:49

Komentari:

0
Ruski ambasador u Srbiji Aleksandar Bocan Harčenko
Foto: Tanjug/AP

Ambasada Rusije u Beogradu saopštila je danas da je zločinačka akcija "Oluja", koju su hrvatske oružane snage izvele uz podršku Zapada u avgustu 1995. godine, postala jedna od najtragičnijih stranica novije istorije Balkana, a da za to etničko čišćenje niko nije odgovarao.

Ambasada je, povodom Dana sjećanja na ubijene i prognane Srbe, podsjetila da je "Oluja" dovela do masovnog protjerivanja autohtonog srpskog stanovništva iz Krajine, da su stotine hiljada ljudi bile primorane da napuste svoje domove, a hiljade ih je poginulo i nestalo.

Ukazano je da većina odgovornih za etničko čišćenje ni do danas nije snosila odgovornost uz ocjenu da posebnu odgovornost za krvoproliće na prostoru bivše Jugoslavije snose države NATO-a i EU, čije je miješanje doprinijelo raspadu zemlje i eskalaciji međuetničkih sukoba.

Navedeno je da je vrhunac te destruktivne politike bila nezakonita agresija Sjevernoatlantske alijanse na SRJ 1999. godine, koja je sprovedena uz zaobilaženje Savjeta bezbjednosti UN i rezultirala brojnim žrtvama, velikim razaranjima i dugoročnim humanitarnim posljedicama.

Upozoreno je da NATO i EU nastavljaju da djeluju po dvostrukim standardima, zanemarujući principe jednakosti i pravde pri čemu patnju srpskog naroda obično prećutkuju ili relativizuju, dok slični događaji u drugim regionima dobijaju potpuno drugačiji politički i medijski tretman.

Poručeno je da se Rusija dosljedno zalaže za očuvanje istorijske istine i da je bez iskrene ocjene tragedije koju je srpski narod pretrpio tokom "Oluje" nemoguće postići istinsko pomirenje i stabilnost na Balkanu.

- Iskustvo Srpske Krajine jasno svjedoči o katastrofalnim posljedicama podsticanja nacionalističkog radikalizma. Rusija je više puta isticala da se od 2014. godine slična pretnja nadvija nad ruskim stanovništvom Donbasa i Novorusije. Njeno potpuno eliminisanje je najvažniji uslov za trajno rješavanje ukrajinske krize - zaključeno je u saopštenju Ambasade Rusije.

Podijeli:

Tagovi :

Akcija Oluja

Aleksandar Bocan-Harčenko

Komentari (0)

Više iz rubrike

Предсједник Србије Александар Вучић у обраћању присутнима током посјете погону "Јумка" у Дрвару.

Srbija

Vučić: Priče o nekakvim mojim snagama su notorna laž

2 h

1
Гашић поручио Хелезу: Дрина није граница српског народа, нити ће то икада бити

Srbija

Gašić poručio Helezu: Drina nije granica srpskog naroda, niti će to ikada biti

2 h

3
Полиција Србија

Srbija

Predstavio se kao majstor, pa napao penzionere: Zaključao ih i opljačkao

4 h

0
Руска државна застава вијори се на згради у Санкт Петербургу под ведрим небом.

Srbija

Ruska ambasada: Oluja je najtragičnija stranica novije istorije Balkana

6 h

0

  • Najnovije

19

36

Ijačić: Prebilovci su simbol stradanja, ali i vaskrsenja i snage srpskog naroda

19

35

Dragočaj peti dan vez vode

19

33

Preminuo vatrogasac TVSJ Bijeljina Stefan Lazić

19

21

Obilježene 34 godine od napada na Vojkoviće, Grlicu i Krupac

19

16

Više od 70.000 ljudi upalo u Španiju zbog jedne laži

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima