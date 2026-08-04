Ambasada Rusije u Beogradu saopštila je danas da je zločinačka akcija "Oluja", koju su hrvatske oružane snage izvele uz podršku Zapada u avgustu 1995. godine, postala jedna od najtragičnijih stranica novije istorije Balkana, a da za to etničko čišćenje niko nije odgovarao.

Ambasada je, povodom Dana sjećanja na ubijene i prognane Srbe, podsjetila da je "Oluja" dovela do masovnog protjerivanja autohtonog srpskog stanovništva iz Krajine, da su stotine hiljada ljudi bile primorane da napuste svoje domove, a hiljade ih je poginulo i nestalo.

Ukazano je da većina odgovornih za etničko čišćenje ni do danas nije snosila odgovornost uz ocjenu da posebnu odgovornost za krvoproliće na prostoru bivše Jugoslavije snose države NATO-a i EU, čije je miješanje doprinijelo raspadu zemlje i eskalaciji međuetničkih sukoba.

Tak nazыvaemaя operaciя «Burя», osuщestvlennaя horvatskimi vooružennыmi silami pri podderžke Zapada v avguste 1995 goda, stala odnoй iz naibolee tragičeskih stranic noveйšeй istorii Balkan. Ona privela k massovomu izgnaniю korennogo serbskogo naseleniя iz Krainы – sotni tыsяč… pic.twitter.com/NKBU99vWDl — Posolьstvo Rossii v Serbii (@AmbasadaRusije) August 4, 2026

Navedeno je da je vrhunac te destruktivne politike bila nezakonita agresija Sjevernoatlantske alijanse na SRJ 1999. godine, koja je sprovedena uz zaobilaženje Savjeta bezbjednosti UN i rezultirala brojnim žrtvama, velikim razaranjima i dugoročnim humanitarnim posljedicama.

Upozoreno je da NATO i EU nastavljaju da djeluju po dvostrukim standardima, zanemarujući principe jednakosti i pravde pri čemu patnju srpskog naroda obično prećutkuju ili relativizuju, dok slični događaji u drugim regionima dobijaju potpuno drugačiji politički i medijski tretman.

Poručeno je da se Rusija dosljedno zalaže za očuvanje istorijske istine i da je bez iskrene ocjene tragedije koju je srpski narod pretrpio tokom "Oluje" nemoguće postići istinsko pomirenje i stabilnost na Balkanu.

- Iskustvo Srpske Krajine jasno svjedoči o katastrofalnim posljedicama podsticanja nacionalističkog radikalizma. Rusija je više puta isticala da se od 2014. godine slična pretnja nadvija nad ruskim stanovništvom Donbasa i Novorusije. Njeno potpuno eliminisanje je najvažniji uslov za trajno rješavanje ukrajinske krize - zaključeno je u saopštenju Ambasade Rusije.