Obračun Cakane i Dare: "Glupačo", "Sramota za babu"

Pjevačica Dara Bubamara (50) ostala je zatečena kad je saznala šta je folkerka Dragica Radosavljević Cakana (68) rekla za nju. Dara ne želi da joj ćuti, pa joj je u svom stilu poručila šta je imala.

- Pa, šta ona još pjeva? Sramota je za jednu babu od 80 godina da komentariše mene, aktuelnu pevačicu koju vole svi! - rekla je Dara.

- Cakana se zove? Ime iz prošlog vijeka. Čast mi je da me takve babe ne vole! Ali, u redu, baka Caka hoće malo marketinga pod stare dane - rekla je Dara Bubamara.

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Povod za novi estradni rat bio je komentar koji je Dara Bubamara iznijela u jednom televizijskom muzičkom takmičenju na račun naglaska jednog od učesnika.

To je očigledno izrevoltiralo Cakanu, koja je odlučila da javno i bez dlake na jeziku iznese svoje mišljenje o koleginici.

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- Jao, glupava Dara, kao mangup. Smeta joj naglasak, bože, smalatotine napumpane. Eto, morala sam ovo da kažem. Dakle, Dara je stvarno sramota za bilo šta, a kamoli za muziku. Pritom misli da je opako duhovita, a u stvari... Budaletina istripovana, visoka metar i momenat - napisala je Cakana u komentaru koji se brzinom svetlosti proširio estradnim grupama.

Reakcije podijeljene

Javnost i korisnici društvenih mreža ostali su podijeljeni nakon ovoga.

Dok su jedni smatrali da je Cakana pretjerala sa rječnikom, drugi su podržali njen stav i istakli da javne ličnosti moraju imati više obzira prema takmičarima.

(Blic)