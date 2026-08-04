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Obračun Cakane i Dare: "Glupačo", "Sramota za babu"

Autor:

ATV redakcija
04.08.2026 18:36

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Дара Бубамара Радојка Аџић пјевачица
Foto: YouTube/printscreen

Pjevačica Dara Bubamara (50) ostala je zatečena kad je saznala šta je folkerka Dragica Radosavljević Cakana (68) rekla za nju. Dara ne želi da joj ćuti, pa joj je u svom stilu poručila šta je imala.

- Pa, šta ona još pjeva? Sramota je za jednu babu od 80 godina da komentariše mene, aktuelnu pevačicu koju vole svi! - rekla je Dara.

- Cakana se zove? Ime iz prošlog vijeka. Čast mi je da me takve babe ne vole! Ali, u redu, baka Caka hoće malo marketinga pod stare dane - rekla je Dara Bubamara.

Дара Бубамара

Scena

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Povod za novi estradni rat bio je komentar koji je Dara Bubamara iznijela u jednom televizijskom muzičkom takmičenju na račun naglaska jednog od učesnika.

To je očigledno izrevoltiralo Cakanu, koja je odlučila da javno i bez dlake na jeziku iznese svoje mišljenje o koleginici.

Дара Бубамара

Scena

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- Jao, glupava Dara, kao mangup. Smeta joj naglasak, bože, smalatotine napumpane. Eto, morala sam ovo da kažem. Dakle, Dara je stvarno sramota za bilo šta, a kamoli za muziku. Pritom misli da je opako duhovita, a u stvari... Budaletina istripovana, visoka metar i momenat - napisala je Cakana u komentaru koji se brzinom svetlosti proširio estradnim grupama.

Reakcije podijeljene

Javnost i korisnici društvenih mreža ostali su podijeljeni nakon ovoga.

Dok su jedni smatrali da je Cakana pretjerala sa rječnikom, drugi su podržali njen stav i istakli da javne ličnosti moraju imati više obzira prema takmičarima.

(Blic)

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Dara Bubamara

Dragica Radosavljević Cakana

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