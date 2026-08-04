Dodik: "Oluja" je simbol stradanja i jedne od najvećih nepravdi koja je zadesila naš narod

Oluja" je simbol progona, stradanja i jedne od najvećih nepravdi koja je zadesila naš narod u novijoj istoriji. U kolonama, u suzama, u spaljenim kućama i zauvijek napuštenim ognjištima ostala je urezana bol stotina hiljada srpskih porodica, rekao je predsjednik Milorad Dodik.

- Za nas je "Oluja" nastavak dugog istorijskog stradanja Srba na zapadnim prostorima, od zločina NDH do progona u savremenom dobu. Zato je naša dužnost da pamtimo - ne iz mržnje, nego iz poštovanja prema žrtvama i odgovornosti prema budućim generacijama - napisao je Dodik na Iksu.

Naveo je da zajedničko obilježavanje Srbije i Republike Srpske pokazuje da je kultura sjećanja dio naše nacionalne svijesti i naše obaveze da srpske žrtve nikada ne budu zaboravljene.

- Veze Srbije i Republike Srpske danas su snažnije nego ikada i upravo u tom jedinstvu leži sigurnost našeg naroda, a u vremenu Aleksandra Vučića dostigle su najviši nivo razumijevanja, jedinstva i međusobne podrške - naglasio je Dodik.

Poručio je da prisustvo Njegove svetosti patrijarha srpskog Porfirija daje ovom danu dodatnu duhovnu snagu i potvrđuje da su vjera, Crkva i sabornost vijekovima bili oslonac srpskom narodu u najtežim vremenima.

- Danas s tugom pamtimo stradale, ali i s ponosom gledamo u budućnost. Srbija i Republika Srpska snažne su kao nikada do sada, sposobne da, uprkos svim pritiscima, demonstriraju snagu i istorijsku nužnost. Zajedno su garant opstanka, odbrane, razvoja i budućnosti srpskog naroda - dodao je Dodik.