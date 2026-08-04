Obilježene 34 godine od napada na Vojkoviće, Grlicu i Krupac

Sjećanja na ratne godine i događaje i danas nose posebnu težinu za učesnike tadašnjih borbi i porodice poginulih. Među njima je i Stojan Međo, demobilisani borac Druge sarajevske brigade, koji je učestvovao u odbrani Vojkovića, Grlice i Krupca.

Na ratne dane podsjetio je i Predrag Pušara, dijete poginulog borca, kaže da su stanovnici ovog područja godinama živjeli uz granatiranja i neizvjesnost.

"Otac je poginuo 93 godine od neprijateljske granate ispaljene s Igmana..Bili smo svo vrijeme granatirani i gađani sa Igmana od strane muslimanke vojske kao djeca i kao civili..u mene rođak je ranjen koji je imao tada devet godina", rekao je Predrag Pušara, dijete poginulog borca.

"Kad su muslimani napali tada je bilo izmješano i naše i njihove vojske upali su u naše rovove tako da smo mi uspjeli njih istjerati iz naših rovova i odstraniti gore", rekao je Stojan Međo, demobilisani borac Druge sarajevske brigade.

Na značaj odbrane Vojkovića, Grlice i Krupca podsjetili su i predstavnici Boračke organizacije Srpske, ocjenjujući da je upravo otpor boraca i mještana spriječio zauzimanje ovog područja.

"Pitaju što se nismo povukli, nismo se mi imali gdje povući zato što su iza nas bila djeca, bake deke i naši roditelji, da je 4. Avgusta ne do Bog pao ovaj dio ovdje Vojkovići, Grlica i Krupac, ja mislim da bi to bila druga Oluja i mislim da bi ovaj rat zadnji otišao u nekom drugom pravcu", rekao je Goran Šehovac, zamjenik Predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske.

Borci na ovom području tokom cijelog rata branili su isključivo svoje domove i ognjišta, poručio je načelnik opštine Istočna Ilidža.

"Kao sedmogodišnji dječak pamtim ove dane i znam koliko je dato za Republiku Srpsku, odnosno koliko su pripadnici tada Druge sarajevske lake pješadijske brigade i pripadnici MUP-a uložili truda i volje da bi odbranili Vojkoviće, Grlicu i Krupac", rekao je Marinko Božović, načelnik opštine Istočna Ilidža.

Počast poginulim borcima odala je i srpski član Predsjedništva poručivši da će 4. avgust trajno ostati u kolektivnom pamćenju stanovnika ovog kraja. Žrtva onih koji su branili svoje porodice i ognjišta obavezuje na čuvanje uspomene na njih i očuvanje Republike Srpske, naglasila je Željka Cvijanović

"Ja sam sigurna da Republika Srpska ima dobru budućnost. Sigurna sam da su najteža vremena iza nas, ova vremena u kojima su ljudi davali svoje živote, davali dijelove svog tijela stvarali I stvorili obavezu za sve nas koji smo došli poslije toga da čuvamo uspomenu na to ali I da čuvamo svetinju koju su nam oni predali ta svetinja jeste republika srpska koja živi u slobodi", rekla je Željka Cvijanović, srpski član Predsjedništva BiH.

Napad na Vojkoviće, Grlicu i Krupac počeo je u ranim jutarnjim časovima 4. avgusta 1992. godine. U borbama toga dana poginulo je sedam, a ranjeno 14 pripadnika Druge sarajevske brigade, dok je tokom Odbrambeno-otadžbinskog rata na ovom području život izgubilo ukupno 217 boraca.