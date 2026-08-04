Besplatan ulaz na javne bazene u Ljubljani tokom toplotnog talasa

Gradske vlasti u Ljubljani dozvolile su besplatan ulaz na sve javne bazene tokom trajanja toplotnog talasa, prenijeli su dana slovenački mediji.

Ovim privremenim režimom se dozvoljava ulazak korisnicima javnih bazena dok se ne popuni maksimalni kapacitet objekta, prenosi agencija STA.

U obavještenju objavljenom na svom veb-sajtu, "Sport Ljubljana" savjetuje građanima da u bazenima uživaju u ranijim satima dana upozoravajući da ulazak neće biti moguć ukoliko su kapaciteti popunjeni, prenosi Tanjug.

Temperatura vode na ljubljanskim bazenima obično iznosi oko 26 stepeni Celzijusa, ali može da poraste i do 28 stepeni.

Na samim bazenima posjetiocima su na raspolaganju prirodni hlad ili besplatni suncobrani koji pružaju zaštitu od sunca.