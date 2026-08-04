Logo

Besplatan ulaz na javne bazene u Ljubljani tokom toplotnog talasa

Autor:

ATV redakcija
04.08.2026 20:25

Komentari:

0
Бесплатан улаз на јавне базене у Љубљани током топлотног таласа
Foto: Pixabay

Gradske vlasti u Ljubljani dozvolile su besplatan ulaz na sve javne bazene tokom trajanja toplotnog talasa, prenijeli su dana slovenački mediji.

Ovim privremenim režimom se dozvoljava ulazak korisnicima javnih bazena dok se ne popuni maksimalni kapacitet objekta, prenosi agencija STA.

U obavještenju objavljenom na svom veb-sajtu, "Sport Ljubljana" savjetuje građanima da u bazenima uživaju u ranijim satima dana upozoravajući da ulazak neće biti moguć ukoliko su kapaciteti popunjeni, prenosi Tanjug.

Temperatura vode na ljubljanskim bazenima obično iznosi oko 26 stepeni Celzijusa, ali može da poraste i do 28 stepeni.

Na samim bazenima posjetiocima su na raspolaganju prirodni hlad ili besplatni suncobrani koji pružaju zaštitu od sunca.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Ljubljana

toplotni talas

Bazen

Komentari (0)

Pročitajte više

Дјевојчица (7) скочила у базен и задобила тешке повреде: Под водом била четири минута

Srbija

Djevojčica (7) skočila u bazen i zadobila teške povrede: Pod vodom bila četiri minuta

2 d

0
Жена пронађена без свијести у базену

Srbija

Žena pronađena bez svijesti u bazenu

4 d

0
Несрећа на тобогану у базену: У 'судару' тешко повријеђено дијете

Region

Nesreća na toboganu u bazenu: U 'sudaru' teško povrijeđeno dijete

5 d

0
Bazen skakanje djeca

Srbija

Doktorka upozorila na najveće opasnosti na kupalištima: Može biti kobno

1 sedm

0

Više iz rubrike

Пси су припитомљени сисари из породице паса, који се често називају и „човјеков најбољи пријатељ“. Они су били прва животиња коју су људи припитомљени, још много прије развоја земљорадње.

Region

Žena u Hrvatskoj držala preko 30 leševa pasa u kući, podignuta optužnica zbog mučenja životinja

5 h

0
И Кршко у проблему због ниског водостаја

Region

I Krško u problemu zbog niskog vodostaja

5 h

0
Нудле су врста тјестенине направљене од тијеста које се обично мијеша од брашна, воде и јаја или без јаја, у зависности од традиције, а затим обликује у дугачке траке или нити.

Region

Carinici u Zagrebu otkrili marihuanu u pakovanjima instant rezanaca

5 h

0
банкомат апарат новацподизање новца

Region

U Hrvatskoj sa bankomata izvučeno 250.000 evra

6 h

0

  • Najnovije

22

56

Kucanje po lubenici ne otkriva da li je zrela?

22

50

Uspješno obezbijeđen javni skup u Mrkonjić Gradu

22

49

Teretni saobraćaj gotovo obustavljen zbog niskog vodostaja Dunava

22

47

Zvezda poklekla u Mađarskoj, Hapoel ima gol prednosti pred revanš

22

44

Šta se dogodilo prije izumiranja dinosaurusa: Naučnici dali pretpostavku o vatrenim olujama

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima