Košarac: Helez na antisrpskoj retorici gradi političku karijeru

Zamjenik predsjedavajuće u Savjetu ministara Staša Košarac poručio je da je ministar odbrane u Savjetu ministara Zukan Helez još jednom pokazao da mu je jedina politika proizvodnja sukoba i širenje mržnje prema srpskom narodu, Republici Srpskoj i Srbiji.

Košarac je istakao da Helezu konačno treba da bude jasno da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ne dolazi kao stranac, već među svoj narod, sa jasnom porukom mira, stabilnosti i očuvanja sjećanja na nevino stradale u zločinačkoj akciji "Oluja".

- Helez na dnevnoj osnovi vodi privatni politički rat protiv predsjednika Milorada Dodika i Aleksandra Vučića, očigledno vjerujući da će na antisrpskoj retorici graditi sopstvenu političku karijeru - istakao je Košarac na Instagramu.

Košarac ističe da Helez, umjesto da pokaže minimum poštovanja prema nevinim žrtvama i njihovim porodicama, nastavlja da svoju političku promociju gradi na napadima na Srbiju i predsjednika Vučića.

- Za razliku od Heleza, predsjednik Vučić svoju politiku gradi na ekonomskom povezivanju, regionalnoj saradnji i očuvanju mira - naveo je Košarac.

On napominje da za razliku od Heleza, koji svakodnevno sije mržnju, Srbija gradi puteve, fabrike i mostove saradnje.

- To je razlika između ozbiljne državne politike i politike jeftinih provokacija - poručio je Košarac.