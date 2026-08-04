Budimpešta produžila najviši stepen upozorenja zbog vrućina

Nacionalna direkcija za upravljanje katastrofama Mađarske saopštila je da je produžila najviši stepen upozorenja zbog ekstremnih vrućina na cijeloj teritoriji zemlje do petka, 7. avgusta.

"Glavni medicinski službenik produžio je upozorenje trećeg stepena, koje je prvobitno bilo na snazi do ponoći 4. avgusta, do ponoći u petak, 7. avgusta, na teritoriji cijele zemlje", navodi se u saopštenju.

Nadležne vlasti su takođe izdale zdravstvene preporuke i objavile spisak javno dostupnih klimatizovanih prostora za boravak građana, prenosi Srna.

Vlada Mađarske uvela je treći, najviši stepen upozorenja 30. jula zbog izuzetno visokih temperatura.