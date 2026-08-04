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Uspješno obezbijeđen javni skup u Mrkonjić Gradu

Autor:

ATV redakcija
04.08.2026 22:50

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Успјешно обезбијеђен јавни скуп у Мркоњић Граду
Foto: Ustupljena fotografija

Javni skup „Dan sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u hrvatsko-muslimanskom pogromu nad Srbima iz Republike Srpske Krajine i Republike Srpske 1995. godine“, kojem je večeras u Mrkonjić Gradu prisustvovalo oko 10 hiljada građana, protekao je mirno i bez incidenata.

Policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske uspješno su obezbijedili sve događaje koji su organizovani prethodna tri dana, a kojima su prisustvovali najviši zvaničnici Republike Srpske i Republike Srbije, na teritoriji koju operativno pokriva Policijska uprava Mrkonjić Grad.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske se zahvaljuje svim građanima i predstavnicima medija koji su se ponašali u skladu sa uputstvima policijskih službenika, poštujući propisane mjere i pravila ponašanja, kao i svim nadležnim službama na uspješnoj saradnji tokom realizacije ovog obezbjeđenja.

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Tagovi :

MUP Republike Srpske

Dan sjećanja

Akcija Oluja

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