Uspješno obezbijeđen javni skup u Mrkonjić Gradu

Javni skup „Dan sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u hrvatsko-muslimanskom pogromu nad Srbima iz Republike Srpske Krajine i Republike Srpske 1995. godine“, kojem je večeras u Mrkonjić Gradu prisustvovalo oko 10 hiljada građana, protekao je mirno i bez incidenata.

Policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske uspješno su obezbijedili sve događaje koji su organizovani prethodna tri dana, a kojima su prisustvovali najviši zvaničnici Republike Srpske i Republike Srbije, na teritoriji koju operativno pokriva Policijska uprava Mrkonjić Grad.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske se zahvaljuje svim građanima i predstavnicima medija koji su se ponašali u skladu sa uputstvima policijskih službenika, poštujući propisane mjere i pravila ponašanja, kao i svim nadležnim službama na uspješnoj saradnji tokom realizacije ovog obezbjeđenja.