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Dodik: Hoću da kažem da je Hrvatska izvršila agresiju na Republiku Srpsku

Autor:

ATV redakcija
04.08.2026 21:41

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Милорад Додик
Foto: ATV

Hoću da kažem da je Hrvatska izvršila agresiju na Republiku Srpsku, ulazeći na naš prostor i vršeći ogroman pokolj naših ljudi, rekao je predsjednik Milorad Dodik.

"Hoću da kažem da je Hrvatska izvršila agresiju na Republiku Srpsku, ulazeći na naš prostor i vršeći ogroman pokolj naših ljudi. Hrvatska koju ovdje pamtimo kao Nezavisnu državu koja je iza sebe ostavila Jasenovac i mnoga stradanja koja su sabrala gotovo milion žrtava srpskih, koji su od Kragujevca pa sve do Sremske Mitrovice i drugih stratišta i gotovo da nema dana da nemamo neki parastos, pa sve do Broda na Drini, Garvica koje su prije samo nekoliko dana obilježili u gdje su Ustaše ubili 12.000 Srba u tri dana", rekao je Dodik.

Jedan od pet najzloglasnijih Ustaša, musliman Kapetanović je 1957. godine postao član opštinskog Komiteta partije, koja je krila cijeli zločin, a od nas stražila da ćutimo. Srbi su ponosan narod, Srbi oplakuju i poštuju svoje žrtve. Poštuju i druge i tuđe žrtve, kaže Dodik.

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"Ni jedni ni drugi ni treći nikada to neće pokazati prema našim žrtvama, zar mali Dobrić nije da se uključe sve relevantne institucije i majci podare smo to što ona traži. Kakvi ste ljudi? Šta hoćete od nas? Zašto mislite da možete da Republiku Srpsku i Srbiju vječito kinjite ili da ćete kroz neku vašu Evropsku priču, nama ispričati priču koju vi hoćete? Da nas ponovo pokorite, da nam pokažete- da bićete tamo ali ako mi kažemo- ne treba nam ta Evropska unija ni Evropa. Kao što su Oluju organizovali američki stručnjaci, kao što danas znamo da je direktno sa najvišeg vrha tadašnje Amerike data saglasnost da se Oluja provede, ali imali su samo jedan uslov- Brzo, da se ne bi pobunili drugi na međunarodnoj sceni. I oni su to tako i uradili", rekao je Dodik.

Izvršili su genocid, etničko čišćenje, dok su njihove propagande tog vremena ostale u pričama o tome kako su to uradili Srbi, kaže Dodik.

"Volim ja Crnu Goru iz nekog svog razloga, ali je ne velim ovakvu kakva jeste, izdajničku i imam pravo to da kažem bez obzira šta će ko reći da se miješam jer se oni miješaju u našu bol. Oni nam direktno zabadaju nož u srce jer odlaze i stoje tamo na strani onih koji su pobili malog Dobrića i mogu drugu djecu, 500 žena, 2.000 Srba civila iz Republike Srpske Krajine. Očistili etnički Republiku Srpsku Krajinu i nisu dozvolili ni danas da se ljudi tamo slobodno", kaže Dodik.

Naš jedini put je ispravan, a to je pravac Srbija. Srbija i Republika Srpska, nemamo mi drugog pravca, jasan je Dodik.

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Tagovi :

Milorad Dodik

Republika Srpska

Oluja

Mrkonjić Grad

Hrvatska

stradanje Srba

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