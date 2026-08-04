Delije odale počast žrtvama Oluje

Foto: Facebook/FK Crvena zvezda

Fudbaleri Crvene zvezde u prvom meču trećeg pretkola Lige šampiona izgubili su od Hapoela Ber Ševe sa 1:0.

Na utakmici su podršku svojim miljenicima, ali i srpskim žrtvama zločinačke akcije Oluja pružili navijači crveno-bijelih. Uz ikonografiju uzdigli su i parolu "Slava žrtvama Oluje".

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.