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Delije odale počast žrtvama Oluje

Autor:

ATV redakcija
04.08.2026 22:40

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Делије одале почаст жртвама Олује
Foto: Facebook/FK Crvena zvezda

Fudbaleri Crvene zvezde u prvom meču trećeg pretkola Lige šampiona izgubili su od Hapoela Ber Ševe sa 1:0.

Na utakmici su podršku svojim miljenicima, ali i srpskim žrtvama zločinačke akcije Oluja pružili navijači crveno-bijelih.

Uz ikonografiju uzdigli su i parolu "Slava žrtvama Oluje".

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Tagovi :

Delije

FK Crvena zvezda

Akcija Oluja

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