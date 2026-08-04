Delije odale počast žrtvama Oluje

Autor:ATV redakcija
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Fudbaleri Crvene zvezde u prvom meču trećeg pretkola Lige šampiona izgubili su od Hapoela Ber Ševe sa 1:0.
Na utakmici su podršku svojim miljenicima, ali i srpskim žrtvama zločinačke akcije Oluja pružili navijači crveno-bijelih.
Uz ikonografiju uzdigli su i parolu "Slava žrtvama Oluje".
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