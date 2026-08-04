Kucanje po lubenici ne otkriva da li je zrela?

Izbor dobre lubenice mnogima nije lak zadatak, pa se kupci često oslanjaju na razne trikove koji se godinama prenose s generacije na generaciju. Najpoznatiji je kucanje po lubenici i osluškivanje zvuka. Kada kucanje zvuči "kako treba", za mnoge to znači da je plod sladak i sočan.

Međutim, pojedine od tih metoda nemaju nikakvo uporište, smatra zamjenica direktora ruske organizacije za kontrolu kvaliteta "Roskačestvo" Elena Saratčeva.

Prema njenim riječima, kucanje po lubenici ne može pouzdano da pokaže da li je ona zrela.

"Svi ljudi različito čuju, a ista osoba zvuk može drugačije da doživi u različitim životnim dobima. Zbog toga je procjenjivanje zrelosti lubenice na osnovu zvuka potpuno nepouzdano," objasnila je na novinarskoj konferenciji.

Pored kucanja, savjetuje da se izbjegava i stiskanje lubenice kako bi se čulo karakteristično krckanje.

Kako navodi, takva "metoda" može oštetiti unutrašnju strukturu ploda. Kada unutrašnja vlakna puknu, sok počinje da curi, što utiče na kvalitet i svježinu lubenice, pa kupac na kraju dobija plod koji nije u najboljem stanju, prenosi "RIA Novosti".

Kako zapravo da odaberete dobru lubenicu

Stručnjak preporučuje da se pažnja usmjeri na izgled kore. Jedan od pokazatelja zrelosti je mat, a ne sjajna površina, kao i jasno izražene pruge.

Važan pokazatelj je i takozvana "zemljana fleka" - mjesto na kom je lubenica ležala na zemlji tokom sazrijevanja. Što je ta mrlja svjetlija i izraženija, veća je vjerovatnoća da je plod dostigao zrelost prije branja.

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Kada odaberete lubenicu, važno je i kako ćete je čuvati. Najbolje je da stoji na tamnijem i prohladnom mjestu, a ako je moguće, bez direktnog oslanjanja na tvrdu podlogu, na primjer u mreži koja visi. Na taj način može duže da zadrži svežinu.

Ako se ipak čuva u frižideru, preporučuje se da se ne sječe cijela odjednom, već samo onoliko koliko će se odmah pojesti, kako bi ostatak duže ostao svjež.

Iako je lubenica bogata vitaminima, mineralima i antioksidansima, sa njenom konzumacijom ne bi trebalo pretjerivati. Ljekari savjetuju da se dnevno ne pojede više od oko 500 grama, jer veće količine, zbog izraženog diuretičkog dejstva i većeg unosa šećera, mogu predstavljati opterećenje za organizam, posebno kod osoba sa dijabetesom.

Ipak, postoji vrlo važan razlog zašto je baš lubenica mnogima omiljeno ljetnje voće. Ona pomaže u održavanju vodenog balansa, doprinosi radu sistema za varenje, podržava zdravlje srca i krvnih sudova. Tokom ljetnjih vrućina ona može biti dobra zamjena za zaslađene napitke i jedan od načina da se organizam dodatno hidrira.

(rt balkan)

