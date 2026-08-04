Teretni saobraćaj gotovo obustavljen zbog niskog vodostaja Dunava

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Teretni riječni saobraćaj na austrijskom dijelu Dunava gotovo je u potpunosti obustavljen zbog izuzetno niskog vodostaja, dok je i plovidba turističkih brodova ozbiljno otežana, saopštilo je Ministarstvo za inovacije, mobilnost i infrastrukturu Austrije.

"Teretna plovidba praktično je stala, dok je saobraćaj riječnih kruzera takođe značajno ograničen", navodi se u saopštenju Ministarstva. U saopštenju se dodaje da je vodostaj na dionicama Dunava bez hidrotehničkih objekata trenutno oko 60 centimetara ispod dugogodišnjeg prosjeka niskog vodostaja, prenosi Srna. Plovni kanal trenutno je dubok oko dva metra u dolini Vahau u Donjoj Austriji, dok istočno od Beča dubina iznosi oko 1,8 metara.

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