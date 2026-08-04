Požar u Francuskoj se proširio na 150 hektara šume

Šumski požar u opštini Belgard an Dioa, u južnom francuskom departmanu Drom, proširio se na 150 hektara šume, dok nepovoljni vremenski uslovi i dalje otežavaju gašenje, saopštilo je Francusko udruženje za prevenciju i praćenje šumskih požara.

"Požar se sada proširio na 150 hektara, dok vremenski uslovi ostaju nepovoljni. U toku dana, površina zahvaćena požarom se skoro utrostručila", navelo je udruženje na "Iksu".

Udruženje je dodalo da se vatra i dalje širi preko planinskog masiva Klaps.

Prema jučerašnjem izvještaju Udruženja, požari su zahvatili oko 40 hektara šume, prenosi Srna.