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Požar u Francuskoj se proširio na 150 hektara šume

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ATV redakcija
04.08.2026 22:03

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Свјетлост тече кроз угљенисану шуму близу Ареса, током шумских пожара на југозападу Француске, у четвртак, 30. јула 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Baz Ratner

Šumski požar u opštini Belgard an Dioa, u južnom francuskom departmanu Drom, proširio se na 150 hektara šume, dok nepovoljni vremenski uslovi i dalje otežavaju gašenje, saopštilo je Francusko udruženje za prevenciju i praćenje šumskih požara.

"Požar se sada proširio na 150 hektara, dok vremenski uslovi ostaju nepovoljni. U toku dana, površina zahvaćena požarom se skoro utrostručila", navelo je udruženje na "Iksu".

Udruženje je dodalo da se vatra i dalje širi preko planinskog masiva Klaps.

Prema jučerašnjem izvještaju Udruženja, požari su zahvatili oko 40 hektara šume, prenosi Srna.

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Francuska

požar

šumski požar

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