Požar u Francuskoj se proširio na 150 hektara šume

Autor:ATV redakcija
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Šumski požar u opštini Belgard an Dioa, u južnom francuskom departmanu Drom, proširio se na 150 hektara šume, dok nepovoljni vremenski uslovi i dalje otežavaju gašenje, saopštilo je Francusko udruženje za prevenciju i praćenje šumskih požara.
"Požar se sada proširio na 150 hektara, dok vremenski uslovi ostaju nepovoljni. U toku dana, površina zahvaćena požarom se skoro utrostručila", navelo je udruženje na "Iksu".
Udruženje je dodalo da se vatra i dalje širi preko planinskog masiva Klaps.
Prema jučerašnjem izvještaju Udruženja, požari su zahvatili oko 40 hektara šume, prenosi Srna.
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