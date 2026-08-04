Zvezda poklekla u Mađarskoj, Hapoel ima gol prednosti pred revanš

Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su od izraelskog Hapoel Ber Ševe rezultatom 1:0 u Mađarskoj, u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

Zbog bezbjednosne situacije u Izraelu, Hapoel je kao domaćin utakmicu odigrao u mađarskom stadionu, gdje je stigao do tek druge evropske pobjede na privremenom domaćem terenu.

Crvena zvezda je bila konkretniji rival u uvodnom delu susreta, a najviše problema domaćinu zadavao je Mirko Ivanić.

Iskusni vezista je najpre natjerao Marsijana na dobru intervenciju udarcem sa ivice kaznenog prostora, potom je šutirao pored gola posle dodavanja Osmana Bukarija, dok je najbolju priliku propustio kada je sa svega nekoliko metara ponovo zaustavljen odličnom odbranom izraelskog golmana.

Kazna za propuštene šanse stigla je u 39. minutu. Poslije velike greške Mateusa u predaji lopte ka pod‌jednako krivom Deriku Lukasenu, Zahi Ahmed je presekao dodavanje, izašao sam pred gol i rutinski savladao golmana Crvene zvezde za 1:0.

Do kraja susreta, fudbaler Hapola Baltaksa je u razmaku od svega nekoliko sekundi dobio dva žuta akrtona. Najprije zbog zadržavanja protivnika, a potom zbog prekršaja u kontranapadu, pa je ekipa iz Izraela ostala sa igračem manje.

Brojčanu prednost crveno-bijeli nisu uspjeli da iskoriste.

Najbliži pogotku bio je Muhamed Čam, čiji je snažan udarac pod prečku Marsijano vrhovima prstiju izbacio u korner.

Hapoel je čak i sa igračem manje zatresao mrežu preko Pereca, ali je pogodak opravdano poništen zbog ofsajda u začetku akcije.