Petar Kunić za ATV: ''Borac je moja kuća''

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Petar Kunić nova je opcija u napadu za trenera Vinka Marinovića, a pored igračkog kvaliteta donosi bogato iskustvo stečeno u brojnim ligama i klubovima.

Poslije osam godina vratio se u matični klub gdje je golgeterski i pružio najviše u dosadašnjoj karijeri. Pored doprinosa na terenu, uz Grahovca i Vranješa njegovo prisustvo u svlačionici biće od velikog značaja.

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