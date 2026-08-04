Logo

Opasne igračke stigle iz Kine: Zaplijenjeno više od 51.000 proizvoda

Autor:

ATV redakcija
04.08.2026 22:15

Komentari:

0
Играчке су предмети који су првенствено намијењени за игру, забаву, али и за подстицање учења, развоја и креативности код дјеце, па чак и одраслих.
Foto: pexels/Jan van der Wolf

U francuskoj luci Marsej pripadnici carinske službe su od početka ovoga ljeta zaplijenili su više od 51.000 plišanih i drugih igračaka opasnih po zdravlje djece porijeklom iz Kine namijenjenih francuskom tržištu, prenijeli su danas, 4. avgusta, francuski mediji navodeći da zaplijenjene igračke ne ispunjavaju evropske standarde.

Utvrđeno je da su ovi proizvodi opasni za malu djecu ili zbog prisustva supstanci zabranjenih na evropskom tržištu ili zbog nedostataka u izradi, prenosi Figaro.

"Uvoznici obično počinju pripreme za božićne praznike još tokom ljeta kako bi osigurali popunjenost polica u prodavnicama i ispunili projektovanu potražnju, prenosi Tanjug.

Tada dolazi do povećanja prometa igračaka kroz Luku Marsej, a samim tim i do učestalijih carinskih kontrola. Njihov bezopasan izgled može prikriti prisustvo opasnih materija ili nedostataka u izradi koji bi mogli da ugroze djecu", navodi se u saopštenju carinske službe.

Zaplijenjene hiljade lutaka i desetine hiljada komada bižuterije

Zaplijenjeno je 5.800 lutaka sa kancerogenim, mutagenim i reprotoksičnim hemikalijama koje su bile dva do četiri puta veće od maksimalno dozvoljenih granica.

ilu-igračke-28082025

Svijet

Sa tržišta EU uklonjeno 16,6 miliona paketa štetnih igračaka

Zaplijenjeno je i 25.973 komada bižuterije, prvenstveno ogrlica i narukvica, sa nedozvoljenim nivoom toksičnih teških metala, poput nikla i olova, koji su premašivali propisane granice.

"Utvrđeno je da ukupno 51.368 proizvoda ne ispunjava bezbjednosne zahtjeve. Predviđeno je da oni budu uskoro uništeni", navodi se u saopštenju.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

kineske igračke

dječije igračke

Kina

Komentari (0)

Pročitajte više

Барби популарна лутка у новом издању

Društvo

Nova igračka šokirala javnost: Trudna Barbi sa bebom u posteljici!

2 sedm

0
кинеске играчке сквиши

Društvo

Zabranjen uvoz dječijih igračaka u BiH iz Kine

4 sedm

0
Возило Хитне помоћи.

Svijet

Dječak zadobio teške opekotine zbog novog trenda sa igračkom

6 mj

0
Ако сте сачували ове играчке из дјетињства, сада за њих можете добити милионе

Ekonomija

Ako ste sačuvali ove igračke iz djetinjstva, sada za njih možete dobiti milione

7 mj

0

Više iz rubrike

Свјетлост тече кроз угљенисану шуму близу Ареса, током шумских пожара на југозападу Француске, у четвртак, 30. јула 2026. године.

Svijet

Požar u Francuskoj se proširio na 150 hektara šume

1 h

0
Будимпешта продужила највиши степен упозорења због врућина

Svijet

Budimpešta produžila najviši stepen upozorenja zbog vrućina

1 h

0
Више од 70.000 људи упало у Шпанију због једне лажи

Svijet

Više od 70.000 ljudi upalo u Španiju zbog jedne laži

3 h

0
Тигар је највећа врста мачке на свијету, препознатљива по својом упечатљивом наранџастом крзну са црним вертикалним пругама и бијелим ознакама на лицу и стомаку.

Svijet

Kazahstan prvi put poslije više od 70 godina pustio tigra u divljinu

4 h

0

  • Najnovije

22

56

Kucanje po lubenici ne otkriva da li je zrela?

22

50

Uspješno obezbijeđen javni skup u Mrkonjić Gradu

22

49

Teretni saobraćaj gotovo obustavljen zbog niskog vodostaja Dunava

22

47

Zvezda poklekla u Mađarskoj, Hapoel ima gol prednosti pred revanš

22

44

Šta se dogodilo prije izumiranja dinosaurusa: Naučnici dali pretpostavku o vatrenim olujama

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima