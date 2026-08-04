Opasne igračke stigle iz Kine: Zaplijenjeno više od 51.000 proizvoda

U francuskoj luci Marsej pripadnici carinske službe su od početka ovoga ljeta zaplijenili su više od 51.000 plišanih i drugih igračaka opasnih po zdravlje djece porijeklom iz Kine namijenjenih francuskom tržištu, prenijeli su danas, 4. avgusta, francuski mediji navodeći da zaplijenjene igračke ne ispunjavaju evropske standarde.

Utvrđeno je da su ovi proizvodi opasni za malu djecu ili zbog prisustva supstanci zabranjenih na evropskom tržištu ili zbog nedostataka u izradi, prenosi Figaro.

"Uvoznici obično počinju pripreme za božićne praznike još tokom ljeta kako bi osigurali popunjenost polica u prodavnicama i ispunili projektovanu potražnju, prenosi Tanjug.

Tada dolazi do povećanja prometa igračaka kroz Luku Marsej, a samim tim i do učestalijih carinskih kontrola. Njihov bezopasan izgled može prikriti prisustvo opasnih materija ili nedostataka u izradi koji bi mogli da ugroze djecu", navodi se u saopštenju carinske službe.

Zaplijenjene hiljade lutaka i desetine hiljada komada bižuterije

Zaplijenjeno je 5.800 lutaka sa kancerogenim, mutagenim i reprotoksičnim hemikalijama koje su bile dva do četiri puta veće od maksimalno dozvoljenih granica.

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Zaplijenjeno je i 25.973 komada bižuterije, prvenstveno ogrlica i narukvica, sa nedozvoljenim nivoom toksičnih teških metala, poput nikla i olova, koji su premašivali propisane granice.

"Utvrđeno je da ukupno 51.368 proizvoda ne ispunjava bezbjednosne zahtjeve. Predviđeno je da oni budu uskoro uništeni", navodi se u saopštenju.